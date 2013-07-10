مسابقات جام رمضان کانون مساجد مه ولات برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان مه ولات گفت: رقابت های جام رمضان فوتسال آقایان از سوی کانون مساجد شهرستان برگزار می شود.

علی بدیعی خیرآبادی گفت: با همت کانون مساجد شهرستان مه ولات یک دوره رقابت های فوتسال جام رمضان ویژه آقایان بالای 27 سال از امشب 19 تیرماه با حضور 15 تیم در سالن کوثر شهرستان آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: امسال یک دوره مسابقه فوتسال نیز با عنوان جام رمضان در رده سنی آزاد در سالن فجر شهرستان مه ولات برگزار خواهد که ثبت نام آن تا روز جمعه 21 تیرماه ادامه خواهد داشت.

سرپرست اداره ورزش و جوانان مه ولات گفت: همزمان با افتتاح سالن ورزشی روستای عبدل آباد در روز 2 مردادماه رقابت های والیبال جام رمضان نیز در این مکان و سالن ورزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار خواهد شد.

سطح داوری کبدی در ایران بسیار بالاتر از آسیا است

داور بین المللی کبدی گفت: شرایط داوری این رشته ورزشی در کشور بسیار مطلوب است.

امیر خادمی داور خراسانی کبدی که پس از قضاوت در مسابقات داخل سالن آسیا در اینچوان کره جنوبی موفق به کسب مدرک بین المللی داوری شده است، اظهار داشت: در مجموع سطح کبدی ایران و آسیا بسیار بالاتر از سایر کشورهای دنیاست و داوری در این رشته ورزشی در بازی های داخل سالن آسیا دشوارتر از سایر مسابقات است.

وی افزود: با توجه به سطح بالای داوران ایرانی، مسابقات مهم و حساس در بازی های آسیایی اینچوان به تیم های داوری ایرانی سپرده می شد و بنده با قضاوت در شش مسابقه بیشترین داوری را در بین آنان داشتم.

خادمی تصریح کرد: از میان داوران کبدی در ایران هم داوران مشهدی سرآمد هستند و با توجه به کلاس های علمی و آموزشی بسیار خوبی که برای آن ها برگزار شده سطح علمی و فنی این داوران پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

برگزاری مسابقات فوتسال و والیبال جام رمضان در گناباد

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناباد از برگزاری رقابت های فوتسال و والیبال در شب های ماه مبارک رمضان در این شهرستان خبر داد.

حسین شاهدوست گفت: ثبت نام مسابقات فوتسال و والیبال جام رمضان شهرستان گناباد در حال انجام است و روز پنجشنبه 20 تیرماه به پایان خواهد رسید.

وی افزود: رقابت های والیبال جام رمضان آقایان امسال شهرستان گناباد در رده سنی آزاد در سالن ورزشی کاخک برگزار خواهد شد و در بخش بانوان سالن ورزشی تختی شهرستان برای انجام این رقابت ها در نظر گرفته شده است.

مسابقات چهار جانبه کیک بوکسینگ در رشتخوار برگزار شد

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان رشتخوار از برگزاری یک دوره رقابت چهارجانبه کیک بوکسینگ در این شهرستان خبر داد.

حمید خطایی اول گفت: در این مسابقات که با حضور دو تیم از شهرستان رشتخوار و تیم هایی از شهرستان های کاشمر و خواف برگزار شد 58 ورزشکار در 6 وزن با یکدیگر رقابت کردند.

وی افزود: در پایان این مسابقات تیم های رشتخوار الف، خواف و کاشمر به ترتیب اول تا سوم شدند.

حضور یک مربی خراسانی در اردوی تیم ملی دو و میدانی نابینایان

رییس هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان خراسان رضوی از حضور یک مربی خراسانی در اردوی تیم ملی دو و میدانی نابینایان کشور خبر داد.

محمود باقرزاده گفت: حمید مزارزهی مربی خراسانی، به دعوت فدراسیون به عنوان مربی در اردوی تیم ملی دو و میدانی نابینایان حضور دارد و به همراه این تیم به مسابقات جهانی فرانسه که اوایل مردادماه برگزار می شود، اعزام خواهد شد.

وی افزود: مزارزهی در مسابقات پارالمپیک لندن نیز از اعضای کادر فنی تیم ملی دو و میدانی نابینایان بود.

باقرزاده ادامه داد: کامبیز محکم فوتبالیست نابینای استان نیز برای حضور در مسابقات جوانان جهان که امسال در تایلند برگزار می شود به اردوی تیم ملی ایران دعوت شده است.