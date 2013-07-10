آتش سوزي بازار چوب فروشان سنندج در كوتاهترين زمان ممكن مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال وقوع آتش سوزي در بازار چوب فروشان شهر سنندج نيروهاي آتش نشاني و ساير دستگاه هاي خدمت رسان به سرعت در محل حادثه حاضر شده و آتش در كوتاهترين زمان ممكن كنترل و مهار شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج در خصوص چگونگي وقوع اين آتش سوزي اظهار داشت: شامگاه سه شنبه و طی تماس یکی از شهروندان مبنی بر آتش سوزی در این بازار پس از چهار دقیقه اولین خودرو آتش نشانی در محل حادثه حاضر شد و با توجه به شدت آتش سوزی و در خواست کمک تمام ماشین آلات سه ایستگاه آتش نشانی و سه پایگاه سطح شهر به محل حادثه اعزام شدند.

جلال حاج اصغری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستاي مهار اين آتش سوزي بیان کرد: پس از گذشت تقریبا یک ساعت آتش سوزی کاملا مهار شد ولی با توجه به وجود چوب های زیاد در محل حادثه به وسیله دو دستگاه لودر کار جداسازی چوب ها آغاز شد و تا ساعت 6 صبح کار جداسازی چوبها به پايان رسيد.

وی از مصدومیت یکی از آتشنشان در محل حادثه خبر داد و گفت: یکی از آتشنشانان که با کپسول مشغول اطفاء حریق بود به علت استشمام دود غلیظ بیهوش شد و بلافاصله به بیمارستان انتقال داده شد كه خوشبختانه وضعيت وي مناسب بوده و رو به بهبهود كامل است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج در خصوص علت حادثه و میزان خسارت وارده به این بازار گفت: کارشناسان این سازمان در محل حادثه حضور دارند و مشغول بررسی علت و همچنين میزان خسارت وارده به این بازار هستند.

وی در پايان از زحمات نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و همچنين دستگاه های خدمات رسان در خصوص همکاری لازم با این سازمان تقدیر و تشکر کرد و يادآور شد: انتظار مي رود كه شهروندان در هنگام بروز چنین حوادثی از تجمع در محل حادثه خودداری نموده تا نیروهای امدادرسان با آرامش بتوانند امداد رسانی لازم را به شهروندان و آسیب دیدگان انجام دهند.