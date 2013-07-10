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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۱

دماوندی نژاد:

80هزار تن مرغ از تولیدات داخلی کشور خریداری شده است/ اجازه واردات 100 هزار تن مرغ

80هزار تن مرغ از تولیدات داخلی کشور خریداری شده است/ اجازه واردات 100 هزار تن مرغ

شهرکرد- خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره شركت پشتيباني امور دام كشور گفت:80 هزار تن مرغ از تولیدات داخلی کشور خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسين دماوندي نژاد صبح چهارشنبه در مراسم توديع و معارفه مدير شركت پشتيباني امور دام سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مرغهای خریداری شده ذخیره سازی و وارد چرخه مصرف شده است.

وی تصریح کرد: در سال جاری مجوز واردات 100هزار تن مرغ به کشور داده شده است.

دماوندی نژاد ادامه داد: هم اكنون در تمام كشور ذخيره سازي مواد پروتئيني انجام شده و بازار با آرامش و وفور كالاهاي پروتئيني همراه است.

عضو هیئت مدیره شركت پشتيباني امور دام كشور اذعان داشت: در کشور گوشت و مرغ به اندازه کافی ذخیره سازی شده است.

دماوندی نژاد یادآور شد: 97 درصد نیاز مردم به گوشت مرغ و گوشت قرمز در کشور تامین شده است.

 در اين مراسم جهانبخش مرادي بعنوان مدير جديد معرفي و از خدمات دلشاد جهانبخشي تقدير شد.

کد مطلب 2094065

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