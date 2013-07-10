رمضان فرصت مناسبی برای نشر ارزشهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده صبح چهارشنبه در همایش روحانیان شهرستان آمل، ماه مبارک رمضان را بهار قرآن و لحظه لحظه آن را سرشار از فیض و برکات دانست و بر ضرورت آموزش روانخوانی و روخوانی، تفسیر و درک مفاهیم قرآن در این ماه مبارک در مساجد، حسینیه‌ها و نمازخانه‌ها تأکید کرد.

وی گفت: در این ماه مسائل دینی باید بیش از پیش برای قشرهای مختلف مردم به خصوص جوانان بیان شود.

فرماندار آمل با بیان اینکه رعایت شأن و حرمت ماه مبارک رمضان واجب و تکلیف شرعی است، تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان درهای آسمان و بهشت و رحمت الهی گشوده و درهای جهنم بسته می‌شود و عبادت هر شب آن بهتر از عبادت هزار ماه است.

اکبرزاده گفت: نشر و ترویج معارف اسلامی یکی از ضروریات اجتناب‌‌ناپذیر بوده که باید مسئولان مربوطه و روحانیون مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: نشر و ترویج معارف اسلامی در بین جوانان با توجه به جنگ نرم دشمنان می‌تواند نقش بسیار مؤثری در خنثی‌ سازی توطئه‌های دشمنان داشته باشد.

اکبرزاده با اشاره به اینکه پیام ماه مبارک رمضان دعوت به وحدت، بندگی، توبه، دوری از گناه و تهذیب نفس است، ادامه داد: علما، امامان جمعه و جماعت، مسئولان تبلیغی و رسانه‌ها در تبیین دین و فضیلت‌های این ماه نقش بسیار تأثیرگذاری دارند.

فرماندار آمل تصریح کرد: ماه مبارک رمضان فرصت بسیار طلایی برای نشر و تبیین معارف اسلامی، احکام دینی و مسائل شرعی بوده که مبلغان و روحانیان و ائمه جمعه و جماعت باید از این فرصت بهترین بهره را ببرند.

اکبرزاده اضافه کرد: با توجه به حضور چشمگیر روزه‌ داران در مساجد و تکایا در ایام ماه مبارک رمضان، علما و روحانیان باید بکوشند از این فرصت ارزشمند استفاده کرده و به تبیین معارف اسلامی بپردازند.

وی افزود: ماه مبارک رمضان ماه میهمانی خدا بوده ، ماه عبادت و خودسازی و بندگی است که می‌طلبد از لحظه لحظه این ماه پر برکت در راه عبادت و خودسازی استفاده کرد.

