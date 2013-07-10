  1. استانها
  2. قزوین
۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۰

آیت الله باریک بین:

ساخت مسکن برای نیازمندان باقیات الصالحات است

ساخت مسکن برای نیازمندان باقیات الصالحات است

قزوین- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: ساخت مسکن توسط خیرین برای نیازمندان کاری ماندگار است و به عنوان باقیات الصالحات زمینه تقویت بنیان خانواده را نیز موجب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضاء مجمع خیرین مسکن ساز استان روز چهارشنبه با نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله باریک بین در این دیدار حضور خیرین در استان را غنیمتی ارزشمند وگرانبها دانست و گفت: در استان خیرین محترمی هستند که در بخش مسکن، مسجد و مدرسه در جهت رفاه حال مردم به خصوص خانواده های نیازمند تلاش می کنند که از همه آنها قدردانی می کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با اشاره به مشکلاتی که برخی از خانواده های نیازمند در زمینه مسکن دارند افزود: در استان خانواده های نیازمند و آبرومندی وجود دارند که مسکن نیاز اولیه و اساسی آنهاست که امیدواریم شما خیرین که همیشه در کارهای خیر پیشگام هستید بتوانید نیاز این خانواده ها را برطرف کنید.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در میان شما خیرینی هستند که در جهت کارهای خیر و رسیدگی به حال محرومان و مستضعفان تلاش زیادی می کنند که امیدواریم به لطف الهی این تلاشها هرچه بیشتر شود تا افراد بیشتری از این کمک ها برخوردار شوند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین ضمن قدردانی از اعضای مجمع خیرین مسکن ساز استان تصریح کرد: کار و تلاش شما باید در جهت رضای خدا باشد و با ساخت مسکن برای خانواده های نیازمند، از اجر معنوی و اخروی این کار ارزشمند برخوردار خواهید شد و باقیات صالحاتی برای شما خواهد بود.

امام جمعه قزوین به برنامه ریزی گسترده و هماهنگ با دستگاههای اجرایی استان در این خصوص اشاره کرد و اظهارداشت: مجمع خیرین هماهنگی خوبی با مدیران دستگاههای اجرایی استان دارد که این همکاری و مشورت ها زمینه کار بهتر را فراهم می کند.

ساخت 122 واحد مسکونی برای نیازمندان

آیت الله باریک بین یادآورشد: رسیدگی هر چه بیشتر به امور مردم و خدمتگزاری صادقانه و بدون ریا باید اولویت کار خیرین و مسئولان باشد زیرا این ملت بصیر و هوشیار در تمام عرصه ها حضوری تأثیرگزار دارند که نمونه آن خلق حماسه سیاسی در انتخابات بود که دشمنان را مأیوس و دوستان اسلام ناب محمدی(ص) را در دنیا آبرومند کرد لذا همه وظیفه داریم مشکلات آنها را برطرف و به مردم صادقانه خدمت کنیم.

آیت الله باریک بین ضمن تبریک مجدد به رئیس جمهور منتخب و دولت جدید خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت جدید با برنامه های صحیح بتواند با کمک همه نهادها و دستگاهها در رفع مشکلات جامعه و مردم گامهای موثری بردارد.

در ابتدای این دیدار علی صادقی نیارکی مدیرعامل مجمع خیرین مسکن ساز استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این مجمع گفت: خوشبختانه با همکاری و همدلی مدیران اجرایی استان این مجمع در سال گذشته توانست از 300 مورد تقاضای مسکن برای خانواده های نیازمند 122 مسکن را احداث و تحویل نیازمندان دهد.
 

کد مطلب 2094088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه