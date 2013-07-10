ساخت مسکن برای نیازمندان باقیات الصالحات است

به گزارش خبرنگار مهر، اعضاء مجمع خیرین مسکن ساز استان روز چهارشنبه با نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.



آیت الله باریک بین در این دیدار حضور خیرین در استان را غنیمتی ارزشمند وگرانبها دانست و گفت: در استان خیرین محترمی هستند که در بخش مسکن، مسجد و مدرسه در جهت رفاه حال مردم به خصوص خانواده های نیازمند تلاش می کنند که از همه آنها قدردانی می کنیم.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با اشاره به مشکلاتی که برخی از خانواده های نیازمند در زمینه مسکن دارند افزود: در استان خانواده های نیازمند و آبرومندی وجود دارند که مسکن نیاز اولیه و اساسی آنهاست که امیدواریم شما خیرین که همیشه در کارهای خیر پیشگام هستید بتوانید نیاز این خانواده ها را برطرف کنید.



نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در میان شما خیرینی هستند که در جهت کارهای خیر و رسیدگی به حال محرومان و مستضعفان تلاش زیادی می کنند که امیدواریم به لطف الهی این تلاشها هرچه بیشتر شود تا افراد بیشتری از این کمک ها برخوردار شوند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین ضمن قدردانی از اعضای مجمع خیرین مسکن ساز استان تصریح کرد: کار و تلاش شما باید در جهت رضای خدا باشد و با ساخت مسکن برای خانواده های نیازمند، از اجر معنوی و اخروی این کار ارزشمند برخوردار خواهید شد و باقیات صالحاتی برای شما خواهد بود.



امام جمعه قزوین به برنامه ریزی گسترده و هماهنگ با دستگاههای اجرایی استان در این خصوص اشاره کرد و اظهارداشت: مجمع خیرین هماهنگی خوبی با مدیران دستگاههای اجرایی استان دارد که این همکاری و مشورت ها زمینه کار بهتر را فراهم می کند.

ساخت 122 واحد مسکونی برای نیازمندان



آیت الله باریک بین یادآورشد: رسیدگی هر چه بیشتر به امور مردم و خدمتگزاری صادقانه و بدون ریا باید اولویت کار خیرین و مسئولان باشد زیرا این ملت بصیر و هوشیار در تمام عرصه ها حضوری تأثیرگزار دارند که نمونه آن خلق حماسه سیاسی در انتخابات بود که دشمنان را مأیوس و دوستان اسلام ناب محمدی(ص) را در دنیا آبرومند کرد لذا همه وظیفه داریم مشکلات آنها را برطرف و به مردم صادقانه خدمت کنیم.



آیت الله باریک بین ضمن تبریک مجدد به رئیس جمهور منتخب و دولت جدید خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت جدید با برنامه های صحیح بتواند با کمک همه نهادها و دستگاهها در رفع مشکلات جامعه و مردم گامهای موثری بردارد.

در ابتدای این دیدار علی صادقی نیارکی مدیرعامل مجمع خیرین مسکن ساز استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این مجمع گفت: خوشبختانه با همکاری و همدلی مدیران اجرایی استان این مجمع در سال گذشته توانست از 300 مورد تقاضای مسکن برای خانواده های نیازمند 122 مسکن را احداث و تحویل نیازمندان دهد.

