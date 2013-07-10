به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خدیری عصر روز گذشته در دیدار اعضای منتخب اولین شورای شهر پرند با اشاره به حضور پرشور مردم پای صندق های رای گفت: در این حضور مردم بار دیگر به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه آری گفتند و نشان دادند که پشتیبان ولایت فقیه بوده و یاریگر ایشان هستند.
وی خطاب به اعضای منتخب شورای شهر پرند در توصیه هایی اظهار داشت: در سایه قانون حرکت کنید و حدود و وظایف شوراهاى اسلامى كه در قانون معین شده باید در قول و عمل به طور كامل رعایت شود.
خدیری ادامه داد: اعضای شورا وظایف خود را به درستى بشناسند و بر تحقق آن همت بگمارند و کاری را كه قادر به انجام دادن آن نیستند، وعده ندهند و مردم را از كمك و اقدام شوراهاى اسلامى مأیوس نسازند.
اعضای شورا باید با نظم خاصی دستورالعمل ها را اجرا کنند
امام جمعه پرند با بیان اینکه مواظب باشید خطا نروید، منحرف نشوید و مطابق قانون به مشکلات مردم و شهر رسیدگی کنید در ادامه توصیه های خود بیان داشت: اعضای شورا باید با نظم خاصی دستورالعمل ها را اجرا کنند.
وی با تاکید بر ایجاد آرامش در میان مردم و اعضای شورا افزود: از آنجا كه شوراها از مظاهر مشاركت مردمى و براى تسهیل امور مردم است، اعضا باید ارتباط دائمى خود با مردم و حضور در میان آنها و اطلاع از مشكلات را وظیفه مستمر خود بدانند.
خدیری با بیان اینکه اعضای شورای شهر باید دسترسى مردم را به خود آسان کنند، گفت: این حضور و پیگیری شما باعث به وجود آمدن آرامش در میان مردم می شود در ضمن براى كسب توفیق در وظایف شوراهاى اسلامى، اعضای شورا باید در عمل با یكدیگر تفاهم و همدلى داشته باشند چرا که بدون این امر مهم، یقینا این نهاد تازه تأسیس نخواهد توانست براى مردم منشأ خیر و صلاح شود.
بر اساس این گزارش در پایان هر یک از اعضای منتخب شورای شهر پرند نقطه نظرات خود را در مورد مشکلات شهر بیان و برنامه های خود را ارائه کردند
حجت الاسلام خدیری:
اعضای شورای شهر اطلاع از مشكلات مردم را وظیفه مستمر خود بدانند
پرند - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهر پرند گفت: اعضای شورای شهر باید ارتباط دائمى خود با مردم و حضور در میان آنها و اطلاع از مشكلات را وظیفه مستمر خود بدانند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خدیری عصر روز گذشته در دیدار اعضای منتخب اولین شورای شهر پرند با اشاره به حضور پرشور مردم پای صندق های رای گفت: در این حضور مردم بار دیگر به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه آری گفتند و نشان دادند که پشتیبان ولایت فقیه بوده و یاریگر ایشان هستند.
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