سانس ویژه سینما سعدی و پرسیا شیراز در ماه مبارک رمضان

بهروز مرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سینما سعدی در سانس ویژه آخر شب اکران فیلم دارد و سینما پرسیا نیز در سانسهای ویژه خود فیلمهای ایرانی و خارجی را پخش می کند.

وی ادامه داد: در ماه رمضان دیگر سینماهای شیراز در سانسهای معمول خود فیلم پخش می کنند.

رئیس اداره سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به قیمت بلیط سینما گفت: سعی بر این بود که قیمت بلیط در ماه رمضان نیم بها شود اما تا کنون عملی نشده است.

مرامی با اشاره به فروش کم سینماها در شیراز و کل کشور تصریح کرد: علاوه بر کیفیت فیلمها و مسائل اقتصادی، ذائقه مردم با دیدن فیلمهای هالیوودی و خارجی تغییر کرده است.

وی افزود: سینمای ایران با وضعیت فعلی موفق تر از سینمای خارج از کشور است چرا که تنها از محصول سینمای ملی استفاده می کند.

رئیس اداره سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس بیان کرد: بحران فروش کم سینماها زائیده سینمای ایران نیست و اگر در کنار آن با در نظر داشتن محدودیتها از سایر محصولات روز دنیا استفاده شود شرایط بهتر می شود.

مرامی اضافه کرد: تنها38درصد فروش سینمای فرانسه با آن همه قدرت از فیلمهای بومی است در کنار آن با پخش فیلمهای دیگر توانسته برپا بماند و به فعالیت خود ادامه دهد.

رئیس اداره سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: همیشه نمی توان گفت سیاست گذاریها در این حوزه اشتباه بوده، بسیاری از کارگردانان نیز با ساخت فیلمهای ضعیف موفق نبودند.