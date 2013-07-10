مدیریت پسماند در 5 شهرک صنعتی آمل اجرا نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر رسولی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان آمل افزود: با توجه به وجود حاقل پنج شهرک‌هاي صنعتي در شهرستان آمل، شهرک‌هايي که با مشکلات پسماند و دفع فاضلاب روبرو هستند بايد اين مشکل را برطرف کنند.

معاون فرماندار آمل با اشاره به اینکه این شهرستان با دارابودن جاذبه های فراوان گردشگری پذیرای مسافران زیادی از سراسر کشور است، تصریح کرد: موضوع مديريت زباله و دفع بهداشتي پسماند در محيط‌ هاي شهري و روستايي بايد به طوری جدي و پيگيري آن از دغدغه‌هاي مديران مربوطه باشد.

رسولي بر اجراي طرح جمع آوري اصولي زباله‌ها در واحد هاي پذيرايي بين راهي و تالارها تاکید و اضافه کرد: با تالارها و واحدهايي که در طرح جمع‌ آوري اصولي زباله‌ها همکاري نمي‌ کنند وظيفه ادارات نظارتي مربوطه است که ضمن برخورد جدي‌تر و قانوني، نسبت به پلمپ اين گونه واحدهاي خودسر اقدام داشته باشند.

وی یادآور شد: با امحاي اصولي پسماند بيمارستانها، درمانگاه‌ها و مطبهاي پزشکان، برخورد قانوني و قضايي را با هر گونه تهديد عليه سلامت و بهداشت عمومي را در دستور کار اين کار گروه قرار خواهيم داد.

معاون فرماندار آمل، بر پیگیر شدن بخشداران نسبت به ساماندهی و مدیریت جدی تر زباله ها در روستاهای این شهرستان تاکید کرد.

وی افزود: بخشداران دابو، دشت سر، امامزاده عبدالله، مرکزی و لاریجان، بر مديريت بر زباله‌هاي تولیدی در روستا برنامه ریزی اصولی تر داشته تا از دپوي آن در جاده‌هاي بين روستايي و کنار جاده‌هاي اصلي جلوگيري شود.

رسولی افزود: متاسفانه انباشت زباله در بیرون از روستاها و جاده های اصلی و پرتردد قابل مشاهده بوده و بخشداران باید از دهیاران و اعضای شوراهای روستا در این خصوص برخورد جدی تری داشته باشند.



