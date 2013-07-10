وجود 81 پست برق در شرکت برق منطقه ای زنجان

علی چهل امیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجموع در استان زنجان 648 مگاوات برق تولید می‏ شود و در این راستا تولید برق در استان بیش از نیاز برای مصرف است.

وی ادامه داد: صنعت برق استان زنجان از سه بخش تولید، توزیع و انتقال تشکیل شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان زنجان با اشاره به اینکه شرکت برق منطقه ای دو میلیون و 200 هزار نفر را با 36 هزار متر مربع را تحت پوشش دارد، افزود: این شرکت برق مصرفی برای دو استان زنجان و قزوین را در دستور کاری خود دارد.

چهل امیرانی با اشاره به اینکه مصرف شبکه برق منطقه‏ ای زنجان هزار و 169 مگاوات برآورد شده است، تاکید کرد: از این میزان 523 مگا ولت در استان زنجان است.

وی گفت: طول خطوط برق خطوط 400، 230 و 63 کیلو ولت است و در مجموع چهار هزار و 165 کیلومتر در حوزه خدمت رسانی برق است که روز به روز به طول این خطوط افزوده می شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان زنجان، تصریح کرد: در شرکت برق منطقه ای زنجان 900 نفر مشغول به کار هستند که از این تعداد 400 نفر کارمند رسمی و مابقی به صورت شرکتهای تعاونی و کار مشخص در این شرکت اشتغال دارند.