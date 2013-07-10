2 ملی پوش فوتسال استان قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حضور موفق فوتسالیست قمی در ترکیب تیم ملی فوتسال کشورمان در رقابت‌های فوتسال بازی های سالنی و هنرهای رزمی قهرمانی آسیا موجب شد تا قم بار دیگر در فوتسال نام خود را در بین استان‌های موفق کشور قرار دهد.

همچون سال های اخیر که چهره ای مانند علی اصغر حسن زاه در تیم ملی فوتسال کشورمان می درخشید و موفقیت های متعددی را با تیم ملی فوتسال در میادین بین المللی، آسیایی و جهانی کسب می کرد، این بار نیز همین بازیکن در کنار یک ستاره جوان دیگر به نام علیرضا وفایی در مسابقات آسیایی چهره ای پرفروغ و موفقیت آمیز داشتند.

با تلاشی که کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم در چند سال اخیر در دستور کار خود قرار داده و همچنین علاقمندی فراوان نوجوانان و جوانان مستعد قمی، فوتسال قم در مسیر رشد و پیشرفت بسیار خوبی قرار گرفته است و اکنون فوتسالیست های قمی در رقابت‌های مختلف داخلی و برون مرزی می‌درخشند.

نمایندگان شایسته فوتسال قم و دو تن از ستاره های تیم صبا در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در سال گذشته موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های قهرمانی چهاردهمین دوره فوتسال باشگاه های برتر کشور شدند و توانستند برای سومین بار فوتسال قم را در ادوار مختلف لیگ برتر فوتسال کشور صاحب عنوان نایب قهرمانی کنند.

علی اصغر حسن زاده و علیرضا وفایی بازیکنان شایسته و توانمندی هستند که با نشان دادن استعداد و توانایی‌های خود در ترکیب تیم فوتسال صبای قم در رقابت‌های قهرمانی لیگ برتر فوتسال کشور به عضویت تیم ملی کشورمان در آمدند.

این دو فوتسالیست قمی بعد از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف تمرین و برنامه‌های آماده‌سازی همراه با سایر ملی پوشان تیم ملی فوتسال کشورمان به رقابت‌های فوتسال بازی های سالنی آسیا و همچنین تورنمنت بین المللی چین اعزام شدند.

مسابقات فوتسال بازی های سالنی و هنرهای رزمی آسیا به میزبانی شهر اینچئون کره جنوبی برگزار شد و در حالی که تیم ملی کشورمان پرافتخارترین تیم در رشته فوتسال به شمار می رفت، این بار نیز توانست با غلبه بر تمامی حریفان با درخشش دو فوتسالیست قمی قهرمان آسیا شود.

تجلیل از علی اصغر حسن زاده و علیرضا وفایی توسط عباس جهان بینی مدیر کل ورزش و جوانان و همچنین کریم بهرامی رئیس هیئت فوتبال استان قم با حضور این مسئولین در منازل این دو بازیکن و در حضور خانواده های آنها به عمل آمد.

