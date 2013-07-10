رمضان ماه عبادت های عاشقانه/ نشر معارف اهل بیت در ماه صیام

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی آمده است: ماه رمضان، ماه آگاهی بیشتر از حقایق هستی است و این هدف در سایه تلاوت قرآن و تدبر در آن به دست می‌آید.

در این پیام تصریح شد: ماه رمضان فرصتی برای دعا و نیایش و شب زنده‌ داری است که عشق ملکوتی و انس با محبوب جاودانه را پدید می‌آورد و شهد مناجات و نیایش را در کام انسان می‌ریزد. رمضان ماه تقویت اراده و آزادی از زنجیرهای درونی است و این آرمان مقدس در پرتو «روزه» دست یافتی است.

در پرتو خورشید درخشان ماه رمضان، سلطه عادت‌ها و غریزه‌ها بر زندگی انسان کاهش می‌یابد، غفلت‌ها زدوده می‌شود. در اين ماه موانع خودسازی کاهش می‌یابد و اخوت دینی و روح برادری و همدردی با نیازمندان تقویت می‌گردد، تلاوت قرآن و رعایت تقوا، زمینه تعالی و بازگشت به فطرت الهی و زندگی عالی انسان را فراهم می‌سازد.

مومنان در اين ماه عزيز در رفتار و سخنان خویش همنوعانمان را به رحمت و لطف خداوند امیدوار مي كنند و بیش از پیش به خود سازی و تقوی الهی مي پردازند، چرا كه اساس برنامه های زندگی در اسلام رعایت تقوا و توصیه دیگران به آن است.

شب های قدر، فرصت مغتنمی برای مسلمانان و دین داران برای حضور پرشور در مساجد و تكایا و شركت در مراسم تلاوت و تفسیر قرآن و انس با این كتاب انسان ساز و همچنین فرصتی بزرگ برای جوانان مومن و صاحب معرفت برای برخورداری از این فضای معنوی و قدسی است.



در این پیام آمده است: يقينا در ضيافت خداوند سبحان، علما و مبلغین عزیز از اين فرصت گرانقدر براي پیام رسانی ونشر معارف اهل بیت(ع) استفاده خواهند نمود و جوانان عزيز نيز در اين ماه با تقرب به درگاه خالق يكتا، تقویت اراده و روحیه مبارزه با هوای نفس با سعی، صبر، شکیبایی و اطاعت از دستورات الهی، رضایت پروردگار را جلب مي کند. تا به ثواب جهادی نائل شوند.

ماه رمضان خیرات فراوان دارد که افطار دادن، دستگیری از افراد بی‌بضاعت، با خبری از همسایگان، ايتام از خیرات این ماه مبارک است.