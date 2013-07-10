ارائه گزارش هدیه فناورانه احمدی نژاد به روسیه در جلسه نقشه علمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه پیشرفته جراحی مغز با عنوان دستگاه نویگیتور (دستگاه ردیاب جراحی) در جراحی‌های مربوط به تومورهای مغزی بیشترین کمک را به جراح می‌کند.

به دلیل شبیه بودن بافت تومور مغزی با بافت مغز عمل جراحی بر روی این نوع تومورها با سختی زیادی مواجه است که این مشکلات از طریق دستگاه موقعیت یاب جراحی برطرف می‌شود. این دستگاه با استفاده از تصویربرداری از بافت تومور و اطلاعات سیستم MRI به جراح کمک می‌کند تا محل دقیق تومور را ردیابی کند.

این دستگاه همچنین در اعمال جراحی کم تهاجمی کاربرد بسیار زیادی دارد و انجام اعمال جراحی پیچیده در حوزه‌های مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی و ستون فقرات را با کمترین خطا برای جراح فراهم می‌سازد.

دستگاه پیشرفته جراحی مغز که از سوی محققان کشور طراحی شده است

فناوری این دستگاه که طراحی و ساخت آن توسط متخصصان ایرانی انجام شده تنها در کشورهای معدود پیشرفته جهان مانند آمریکا و آلمان وجود دارد.

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک دستگاه نویگیتور جراحی را به عنوان هدیه فناورانه از سوی جمهوری اسلامی ایران به کشور روسیه اهدا کرد.

گزارش اهدای دستگاه پیشرفته جراحی مغز به رئیس جمهور روسیه در سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان، توسط رئیس دفتر همکاری های علمی ریاست جمهوری در سی و ششمین جلسه ستاد راهبردی نقشه جامع ارائه شد.