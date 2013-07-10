به گزارش خبرگزاری مهر، این افشاگر فراری آمریکایی طی مصاحبه ای با مجله آلمانی اشپیگل اظهار داشت که سازمان امنیت ملی آمریکا یک شبکه از همکاران خارجی دارد که توجه حاشیه ای به حقوق بشر دارند.

ادوارد اسنودن 30 ساله که تحت پوشش یک شرکت پیمان‌کاری در هاوایی برای آژانس امنیت ملی آمریکا کار می‌کرد، از روز 23 ژوئن گذشته به دنبال کشوری است که به او پناهندگی داده و از اتهام جاسوسی و محاکمه در آمریکا خلاصی یابد.

وی در پی ابطال گذرنامه‌اش توسط دولت آمریکا از روز 23 ژوئن 2013 در فرودگاهی در مسکو به سر می‌برد.

اسنودن اظهار داشت که آمریکا و رژیم صهیونیستی در پشت پرده این کرم رایانه ای بودند.

به گزارش مهر، استاکس نت با هدف نفوذ به تأسیسات هسته ای ایران در سال 2009 تا 2010 طراحی شد و قرار بود سرعت هزاران سانتریفیوژ را تغییر دهد و در تحقیقات هسته ای ایران اختلال ایجاد کند اما به همت محققان کشور، ویروس استاکس نت مهار شد و از صدمات و خسارتهای احتمالی بعدی جلوگیری به عمل آمد.

از مدتها پیش این مسئله که واشنگتن و تل آویو پشت این حمله سایبری بوده اند مشخص بود اما تاکنون هیچ کدام از دولتها این مسئله را تصدیق نکرده اند.

اسنودن طی یک مصاحبه دیگر نیز گفته بود که سازمان امنیت ملی آمریکا و رژیم صهیونیست با همکاری یکدیگر این ویروس را طراحی کرده بودند.

اسنودن تأکید کرد که سازمان امنیت ملی آمریکا اغلب با همکاران خارجی از طریق یک سازمان خاص که به آن هیئت روابط خارجی (FAD) گفته می شود، همکاری می کند. وی با اشاره به بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و کانادا که به " پنج چشم همکار" مشهور هستند گفت که اقدامات آنها معمولا فراتر از اقدامات سازمان امنیت ملی است.

وی به طور خاص سیستم (TEMPORA) را که توسط دفتر مرکزی ارتباطات عمومی بریتانیا (GCHQ) استفاده می شود، یکی از بزرگترین عوامل این صحنه نام برد.

اسنودن گفت: TEMPORA سیگنالهای هوشمندی است که به محتوا هیچ اهمیت نمی دهد بلکه تنها یک توجه حاشیه ای به قوانین حقوق بشر دارد. هرگز نباید اطلاعاتی را از طریق خطوط یا سروررهای بریتانیایی ارسال کنید، حتی اطلاعات ملکه و محافظان وی نیز ضبط می شود.

درحالی که ادوارد اسنودن، افشاگر فراری آمریکایی تصدیق کرده است که مونیتورکردن خارج از آمریکا دارای محدودیتهایی است و سازمان امنیت ملی آمریکا باید اطلاعاتی که جمع می کند اولویت دهی کند، تأکید کرد که مونیتور کردن منطقه خود ( آمریکا) به طور عملی نامحدود است.

وی تأکید کرد که شرکتهای چند ملیتی فعال که دفتر مرکزی آنها در آمریکا قرار دارند، قابل اعتماد نیستند، مگر آنکه خلافش ثابت شود.