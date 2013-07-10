عرضه نقشه های کاغذی با قابلیت زوم

به گزارش خبرگزاری مهر، "آن استاچ" طراح انگلیسی تصمیم گرفته تا اندکی در این زمینه خلاقیت به خرج داده و نقشه کاغذی قابل زومی را عرضه کند.

این نقشه جدید "نقشه دو"(map 2) نام دارد و شیوه تا شدن آن ثبت اختراع شده است.

این نقشه در وضعیت کاملا تا شده، در قطع جیبی است که یک نقشه کلی اولیه از شهر در پشت آن قرار دارد. وقتی که نقشه باز می شود یک نقشه بزرگ تر با مسیرهای حمل ونقل عمومی مشخص می شود. وقتی تای بیشتری از نقشه باز شود یک نقشه چهار- چهارم از شهر نمایان می شود.

برای مشاهده جزئی تر هر یک از این بخش ها، فقط باید آن بخش را باز کنید، سه چهارم بقیه نقشه همچنان بسته حفظ می شود. اگر می خواهید فقط یک چهارم را در دست داشته باشید می توانید نقشه را تا بزنید تا فقط آن بخش مورد نظر در جلوی نقشه قرار بگیرد. و بقیه بخش های در پشت نقشه بماند.

استاچ تاکنون نقشه شهر لندن در انگلیس و برلین در آلمان را به این شیوه تهیه کرده است. وی اکنون امیدوار است یک سری کامل از نقشه ها را از شهرهای سراسر جهان عرضه کند.