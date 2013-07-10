دوره هاي آموزش قرآن در 17 موسسه و خانه قرآن در ملاير برگزار می شود

حجت الاسلام داوود عباسي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان و در راستاي علاقمندي و انس بيشتر مردم به ويژه جوانان به قرآن، با هماهنگي انجام شده دوره های آموزشی در موسسات قرآنی شهری و روستایی برگزار می شود.

وی افزود: با هماهنگی انجام شده با مسئولان هفت موسسه قرآني شهري و 10 خانه قرآن روستايي، اين مراکز در ايام ماه رمضان کلاس هاي آموزشي قرآن کريم را به طور رايگان برگزار مي کنند.

حجت الاسلام عباسی بیان داشت: جو معنوي حاکم در جامعه و اقبال و استقبال مردم از قرآن وظيفه اداره تبليغات اسلامي در اشاعه فرهنگ قرآني و استفاده از اين ظرفيت را دو چندان کرده است.

مدیر اداره تبليغات اسلامي اظهار اميدواري کرد مردم از اين فرصت و امکاناتي که اداره تبليغات اسلامي با تمام توان خود آماده کرده بيشترين بهره معنوي را ببرند.

‎حجت الاسلام داوود عباسي در ادامه به فعالیت هیئات مذهبی شهرستان در ماه رمضان اشاره کرد و عنوان داشت: هم اکنون 247 هيئت مذهبي ثبت شده در اين اداره با برگزاري جلسات هفتگي مشغول فعاليت مذهبي و ديني هستند.

وي افزود: با هماهنگي هاي انجام شده توسط شوراي هيئات مذهبي در ايام ماه رمضان فعاليت اين هيئات به سمت برگزاري جلسات قرآن معطوف خواهد شد.

مدیر اداره تبليغات اسلامي ملاير عنوان کرد: هيئات مذهبي به عنوان پايگاه هاي جذب جوانان نقش موثر و بيشتري در تربيت ديني و اعتقادي جوانان دارند

وی افزود: اين مهم رسالت مسئولان هيئات مذهبي را سنگين تر مي کند.