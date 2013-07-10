دوره هاي آموزش قرآن در 17 موسسه و خانه قرآن در ملاير برگزار می شود

حجت الاسلام داوود عباسي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان و در راستاي علاقمندي و انس بيشتر مردم به ويژه جوانان به قرآن، با هماهنگي انجام شده دوره های آموزشی در موسسات قرآنی شهری و روستایی برگزار می شود.
وی افزود: با هماهنگی انجام شده با مسئولان هفت موسسه قرآني شهري و 10 خانه قرآن روستايي، اين مراکز در ايام ماه رمضان کلاس هاي آموزشي قرآن کريم را به طور رايگان برگزار مي کنند.
حجت الاسلام عباسی بیان داشت: جو معنوي حاکم در جامعه و اقبال و استقبال مردم از قرآن وظيفه اداره تبليغات اسلامي در اشاعه فرهنگ قرآني و استفاده از اين ظرفيت را دو چندان کرده است.
مدیر اداره تبليغات اسلامي اظهار اميدواري کرد مردم از اين فرصت و امکاناتي که اداره تبليغات اسلامي با تمام توان خود آماده کرده بيشترين بهره معنوي را ببرند.
حجت الاسلام داوود عباسي در ادامه به فعالیت هیئات مذهبی شهرستان در ماه رمضان اشاره کرد و عنوان داشت: هم اکنون 247 هيئت مذهبي ثبت شده در اين اداره با برگزاري جلسات هفتگي مشغول فعاليت مذهبي و ديني هستند.
وي افزود: با هماهنگي هاي انجام شده توسط شوراي هيئات مذهبي در ايام ماه رمضان فعاليت اين هيئات به سمت برگزاري جلسات قرآن معطوف خواهد شد.
مدیر اداره تبليغات اسلامي ملاير عنوان کرد: هيئات مذهبي به عنوان پايگاه هاي جذب جوانان نقش موثر و بيشتري در تربيت ديني و اعتقادي جوانان دارند
وی افزود: اين مهم رسالت مسئولان هيئات مذهبي را سنگين تر مي کند.
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