کلیه روستاهای بالای 1000نفر جمعیت دارای یک فضای ورزشی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رحمانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تعداد 31 مورد پروژه ورزشی در روستاهای استان افزود: اعتبار این پروژه ها حدود 19 میلیارد ریال است که اکثر آنها به بهره برداری رسیده است.



وی با بیان اینکه از مجموع 31 پروژه در روستاها 25 مورد به صورت کامل به بهره برداری رسیده است افزود: هم اکنون سالن ورزشی روستای قولطوق دارای 56 درصد پیشرفت، سالن ورزشی روستای رجعین 55 درصد، سالن ورزشی نصیر آباد خرمدره 56 درصد و سالن ورزشی روستای سنبل آباد ابهر دارای 65 درصد پیشرفت فیزیکی است.



مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان، عدم تخصیص اعتبار و عدم وجود نقدینگی کافی را دلیل به پایان نرسیدن چند پروژه باقی مانده در روستاهای استان دانست و ادامه داد: در صورتی که در سال جاری اعتباری برای این پروژه ها در نظر گرفته شود ظرف کمتر از دو ماه همه این پروژه ها به بهره برداری می رسد.



رحمانی، اعتبار پروژه های به اتمام رسیده را 491 .11 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: ساخت میانگین پیشرفت فیزیکی کل پروژه های روستاهای استان حدود 85 درصد است.



وی گفت: هم اکنون همه روستاهای با بیش از 1000 نفر جمعیت در استان زنجان حداقل یک فضای ورزشی دارند.