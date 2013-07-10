ارائه خدمات اورژانس به 783 بیمار قلبی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز جعفری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه بیماران قلبی بیشترین آمار اورژانس غیر تصادفی آذربایجان غربی را از ابتدای سالجاری تاکنون داشتند، افزود: طی این مدت تعداد اورژانس های مربوط به بیماران قلبی ۷۸۳ مورد بوده که با ۸ درصد، بیشترین آمار موارد اورژانس غیرتصادفی را به خود اختصاص داده است.

وی از انجام بالغ بر 10 هزار ماموریت توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی در سه ماهه‌ نخست امسال خبر داد و گفت: طی این مدت این مرکز به یک هزار و 325 تصادف رانندگی در محورهای داخل شهرها و یک هزار و 2 تصادف در محورهای ارتباطی برون شهری استان خدمات اورژانسی ارائه داده و همچنین 22 ماموریت بین بیمارستانی انجام شده است.

کارشناس مسئول مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ آذربایجان غربی با بیان اینکه تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی استان طی این مدت ۱۶ مورد احیای موفق را به نام خود ثبت کنند، اعلام کرد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در سه ماهه‌ نخست سال جاری ۳۷ مورد استقرار غیر جاده ای انجام داده و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی با برخورداری از ۶۵ پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در حال ارائه‌ خدمات فوریت‌های پزشکی به امداد خواهان حوادث و بیماران اورژانسی است.

جعفری در خصوص عملکرد 3 ماهه اول سالجاری گفت: طی این مدت بالغ بر 10 هزار و 553 ماموریت اورژانسی انجام شده و سهم ارومیه به عنوان مرکز استان 50 درصد آمار بوده که نسبت به آمار مشابه در سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است به طوری که از این تعداد 2 هزار و 349 ماموریت مربوط به حوادث و تصادفات رانندگی بوده که یک هزار و 880 نفر به بیمارستانها منتقل و مابقی در صحنه درمان سرپایی شده اند.

وی بیشترین محورهای حادثه خیز استان را در سه ماهه نخست امسال به ترتیب، محورهای ارومیه - سلماس، ارومیه – مهاباد و جاده نازلو – سرو اعلام و عنوان کرد: تعداد پایگاه های فعال اورژانس در حال حاضر در آذربایجان غربی 65 پایگاه شهری و جاده ای بوده که 17 پایگاه در ارومیه مشغول انجام خدمات پیش بیمارستانی به مردم هستند.