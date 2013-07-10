ووشوکاران زنجانی 9 مدال تصاحب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ووشو قهرمانی کشور (سبک خواچوان) به میزبانی شهرستان خرم‌آباد برگزار شد که کاروان ورزشی استان زنجان برای حضوری موفق در این دوره از مسابقات در قالب 18 ورزشکار، دو مربی و یک سرپرست راهی این رقابت‎ها شد که حاصل این حضور، کسب 8 مدال طلا، نقره و برنز بود، به طوری که از این تعداد مدال کسب شده، 3 مدال سهم ووشوکاران رده سنی نوجوان و 5 مدال نیز سهم ورزشکاران رده سنی جوانان بود.

رده سنی نوجوانان علیرضا مرادی مدال نقره، مهدی رجبی مدال برنز، علی محمدی مدال برنز و در رده سنی جوانان، کاظم شفیعی مدال طلا، امین نوری مدال نقره، حامد کرمی مدال نقره

محسن عسگری مدال برنز، علی اکبری مدال برنز



سرمربی تیم زنجان در این رقابتها حمید احمدی و مربی این تیم مصطفی ایوبی بود و مسئولیت سرپرستی تیم زنجان را ابوالفضل محمدی بر عهده داشت.



همچنین مسابقات ووشو قهرمانی کشور (سبک شائولین‌چوان) نیز به میزبانی شهرستان کرج برگزار شد که تیم زنجان در این رقابت‎ها توانست توسط امیرحسین ذاکری به مدال برنز دست یابد.



هدایت این تیم نیز بر عهده مهدی ذاکری و سرپرستی آن را اصغر فلاحی عهده‌دار بود.



انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با بیش هیئت امنای 143 مسجد در قالب طرح جامع مسجد محوری



معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان زنجان از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با هیئت امنای 143 مسجد در قالب طرح جامع مسجد محوری خبر داد.



رضا حسنلو افزود: از اهداف طرح جامع مسجد محوری کمک و رسیدگی به مشکلات به نیازمندان محلی است.



وی با بیان اینکه طرح جامع مسجد محوری با تشکیل هسته‌های مردمی متشکل از امام جماعت، اعضای هیئت امنا، اعضای بسیج پایگاه مسجد و معتمدین محل اجرا می‌شود، اضافه کرد: از اقدامات هسته‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف در قالب طرح جامع مسجد محوری جمع‌آوری کمک‌های مردم و توزیع آنها در بین نیازمندان است.



معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه یکی از اهدافی که در طرح جامع مسجد محوری دنبال می‌شود، احیای کارکردهای مساجد بر اساس سنت و سیره پیامبر (ص) و همچنین استفاده از ظرفیت آنها به عنوان یک مرکز امداد کوچک است، تصریح کرد: تاکنون با هیئت امنای 143 مسجد استان در قالب این طرح حسنه انعقاد تفاهم‌نامه شده است.



حسنلو اینکه طرح جامع مسجد محوری در نقاط مختلف شهر اجرا می‌شود، افزود: کمک به خانواده‌های نیازمند و برطرف کردن مشکلات معیشتی خانواده‌های نیازمند از اهدفی است که با اجرای طرح جامع مسجد محوری دنبال می‌شود.



حسنلو در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته 3 میلیارد و 290 میلیون ریال کمک مردمی در قالب طرح جامع مسجد محوری جمع‌آوری شد، تصریح کرد: این مبالغ با همکاری مساجد جمع‌آوری و در بین نیازمندان همان محل هزینه شد.



