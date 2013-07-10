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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۳

در قالب کارگاه های تخصصی/

مداحان نیشابوری خود را برای ماه رمضان آماده کردند

مداحان نیشابوری خود را برای ماه رمضان آماده کردند

نیشابور- خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور از برگزاری همایش 250 نفر از مداحان و شاعران اهل بیت (ع) در قالب کارگاه های تخصصی به ‌منظور آمادگی برای ماه رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد ساجدی در حاشیه این همایش دو روزه در تکیه ابوالفضلی شهرستان اظهارکرد: مداحان نیشابوری در این همایش که در قالب کارگاه تخصصی صورت گرفت با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان از استادان برجسته کشوری کسب علم کرده‌اند و خود را برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر شب‌های احیا آماده کردند.

وی بیان داشت: در روز اول همایش ‌مهدی سماواتی مداح برجسته کشوری در باب دعا و راه‌های استجابت دعا راهنمایی‌های لازم را به مداحان خاطر‌نشان کرد.

وی افزود: در روز دوم نیز حجت‌الاسلام آقامیری استاد کشوری از قم در بین مداحان راه‌کارهای برنامه‌ریزی در خصوص ماه مبارک رمضان و نحوه برخورد مناسب یک مداح به‌عنوان الگو در جامعه تذکراتی را ارائه داد.

بیمه مداحان نیشابور بدون نتیجه ماند

همچنین مسئول کانون مداحان و شاعران آیینی نیشابور در رابطه با بیمه مداحان، گفت: تعداد عضوهای ثبت‌نامی مداحان به حد نصاب نرسیده بنابراین مسئله بیمه بدون نتیجه مانده است.

حسین الهی افزود: در خصوص تشکیل صندوق قرض‌الحسنه نیز تعداد اعضا از 50 نفر تجاوز نکرده است.

وی اضافه کرد: به‌زودی از تمامی کسانی که ثبت‌نام و مبلغ حق عضویت اولیه را واریز کرده‌اند دعوت به عمل می‌آید و مسئله اساسنامه، تعیین هیئت امنا و مدیر عامل صندوق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 2094195

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