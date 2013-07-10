مداحان نیشابوری خود را برای ماه رمضان آماده کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد ساجدی در حاشیه این همایش دو روزه در تکیه ابوالفضلی شهرستان اظهارکرد: مداحان نیشابوری در این همایش که در قالب کارگاه تخصصی صورت گرفت با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان از استادان برجسته کشوری کسب علم کردهاند و خود را برای برگزاری هر چه باشکوهتر شبهای احیا آماده کردند.
وی بیان داشت: در روز اول همایش مهدی سماواتی مداح برجسته کشوری در باب دعا و راههای استجابت دعا راهنماییهای لازم را به مداحان خاطرنشان کرد.
وی افزود: در روز دوم نیز حجتالاسلام آقامیری استاد کشوری از قم در بین مداحان راهکارهای برنامهریزی در خصوص ماه مبارک رمضان و نحوه برخورد مناسب یک مداح بهعنوان الگو در جامعه تذکراتی را ارائه داد.
بیمه مداحان نیشابور بدون نتیجه ماند
همچنین مسئول کانون مداحان و شاعران آیینی نیشابور در رابطه با بیمه مداحان، گفت: تعداد عضوهای ثبتنامی مداحان به حد نصاب نرسیده بنابراین مسئله بیمه بدون نتیجه مانده است.
حسین الهی افزود: در خصوص تشکیل صندوق قرضالحسنه نیز تعداد اعضا از 50 نفر تجاوز نکرده است.
وی اضافه کرد: بهزودی از تمامی کسانی که ثبتنام و مبلغ حق عضویت اولیه را واریز کردهاند دعوت به عمل میآید و مسئله اساسنامه، تعیین هیئت امنا و مدیر عامل صندوق مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
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