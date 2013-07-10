جلوگیری از اقدام به خودکشی جوان 30 ساله در قم

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انجام 46 عملیات آتش نشانی طی 72 ساعت گذشته در قم بیان کرد: طی 72 ساعت گذشته 18 مورد حریق به وقوع پیوست که شامل پنج مورد حریق منزل، 2 مورد حریق زمین سفالی، چهار موردحریق وسیله نقلیه، یک مورد حریق درخت، سه مورد حریق ضایعات، 2 مورد حریق مغازه و یک مورد حریق تیر چراغ برق می شود.



وی با اشاره به انجام مورد نجات طی 72 ساعت گذشته افزود: عملیات های نجات شامل پنج مورد گیرکردن در آسانسور بوده که برای جلوگیری از آن باید هیئت مدیره آپارتمان ها دقت لازم را در خصوص آسانسور ها داشته باشند.



وی ادامه داد: 2 مورد محبوس شدن در منزل و یک مورد اقدام به خودکشی جوان 30 ساله که با حضور نیروهای آتش نشانی از خودکشی او جلوگیری به عمل آمد از دیگر عملیات های نجات طی 72 ساعت گذشته بوده است.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم با اشاره به انجام 18 مورد عملیات ایمن سازی طی 72 ساعت گذشته افزود: ایمن سازی انجام شده شامل پنج مورد رهاسازی گربه، یک مورد انگشتربری، 2 مورد کندوی زنبور، سه مورد بازگشایی درب خودرو، یک مورد نشت گاز، یک مورد واژگونی خودرو در کیلومتر پنج جاده قم-تهران، یک مورد محبوس شدن کودک داخل سواری پراید بوده است.



وی بیان کرد: سازمان آتش نشانی اقدام به فراهم کردن تجهیزات پیشرفته ورزشی جهت بالابردن توان نیروهای آتش نشانی و همچنین تجهیز پنج دستگاه خودروی کاپرا جهت گروه نجات سازمان آتش نشانی جهت انجام عملیات درون شهری به بدنه سازمان آتش نشانی اضافه شد.

