7 هزار اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در خراسان شمالي وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد انوري صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران ، افزود: در چند سال اخير اظهارنامه هاي مالياتي از موديان به صورت الكترونيكي دريافت مي شود كه پرداخت تنها 40 درصد مالیات به صورت نقد و مابقی به صورت قسط ‌بندی شده در شش نوبت، از جمله مزاياي اين نوع دريافت است.

وي با بيان اينكه در تسلیم اظهارنامه به صورت دستی و سنتي باید مودیان 100 درصد مالیات را به صورت نقدی پرداخت کنند، اظهار داشت: خوشبختانه در خراسان شمالي بيش از 95 درصد از اظهارنامه ها به صورت الكترونيكي وصول مي شود.

انوري با اشاره به اينكه تیرماه زمان تسلیم اظهارنامه از سوی مودیان است، تصريح كرد: از ابتداي اين ماه تاكنون هفت هزار اظهارنامه مالیاتی در استان وصول شده و انتظار مي رود اين تعداد تا 31 اين ماه به حدود 30 هزار اظهارنامه مالياتي برسد.

به گفته وي در روزهاي پاياني مهلت تقديم اظهارنامه هاي مالياتي با ترافيك موديان روبرو خواهيم بود و به همين دليل نيز در مدت باقي مانده از مهلت مقرر، دريافت اظهار نامه مالياتي از موديان همه روزه تا ساعت 18 ادامه دارد.

اين مسئول همچنين با تاكيد بر اينكه صاحبان درآمدی که از دادن مالیات در سنوات گذشته معاف شدند امسال برای اینکه از معافیت بهره‌مند شوند باید اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم این اداره ‌کل کنند، اظهار داشت: در سال جاري بر اساس قانون آن دسته از مشاغلی که دارای پروانه تولیدی هستند و در مرکز استان فعالیت دارند باید نسبت به میزان مالیات قطعی سال گذشته خویش 14 درصد به اظهارنامه‌های مالیاتی خود اضافه کنند و مشاغلی هم که در شهرستان‌های تابعه استان فعال هستند 12 درصد بیافزایند.

وی با بیان اینکه در سال جاري 15 درصد از اظهارنامه‌های مشاغل به صورت نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد، اضافه كرد: پس از رسيدگي در صورتي که در ميزان ماليات خوداظهاري شده بیش از 15 درصد اختلاف وجود داشته باشد؛ اظهارنامه مودیان مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

انوري همچنين در مورد سهم شهرداری‌ها و دهياري هاي استان از محل عوارض ارزش افزوده نيز عنوان كرد: از سال 87 تاكنون بيش از 34 ميليارد تومان به شهرداري ها و 9 ميليارد تومان نيز به دهياري هاي استان از محل عوارض ارزش افزوده پرداخت شده است.

به گفته وي، ميزان وصول مالياتي در سه ماهه نخست سال جاري نيز در خراسان شمالي حدود 24 ميليارد تومان بوده كه اين ميزان به نسبت مدت مشابه سال پيش حدود 20 درصد افزايش را نشان مي دهد.

اين مسئول با اشاره به اين كه طبق قانون جريمه صاحبان مشاغلي كه درآمد پايين دارند و اظهارنامه مالياتي را ارائه نمي دهند، بيشتر از ماليات آن ها خواهد بود، از دارندگان مشاغل مختلف خواست تا با توجه به اين كه تا سي و يكم ماه جاري مهلت براي ارائه اظهارنامه هاي مالياتي وجود دارد، صاحبان حرف هر چه سريعتر نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي خود اقدام نمايند.