148 ميليون دلار سرمایه گذاری خارجی در شهرکهای صنعتی خراسان رضوي انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علي سليماني اظهارکرد: از این تعداد 18 طرح صنعتی به بهره برداری رسیده و 5 طرح در مرحله ساخت و ساز با پیشرفت فیزیکی 20 تا 50 درصد است.

وی ادامه داد: با مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرحها و واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوي، زمینه اشتغال سه هزار و 309 نفر فر فراهم شده است.

بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی در شهرک توس

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوي به حضور و مشارکت 5 سرمایه گذار خارجی در شهرک صنعتی توس اشاره کرد و افزود: این شهرک بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی در بین شهرک های صنعتی استان را به خود اختصاص داده است.

سليماني ادامه داد: در شهرکهای صنعتی كاويان و خيام نيشابور نیز به ترتیب 5 و 3 سرمایه گذار خارجی در طرحها و واحدهای صنعتی به فعالیت می پردازند.

وي اظهار داشت: سرمایه گذارانی از کشورهای آلمان، چين، پاكستان، افغانستان در طرح های تولیدی شهرک های صنعتی استان مشارکت دارند.

سرمایه گذاران چين بیشترین میزان سرمایه گذاری را دارند

سليماني، بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی در شهرکهای صنعتی استان به لحاظ کمی را متعلق به سرمایه گذاران چين اعلام کرد و افزود: سرمایه گذاران این کشور در 4 طرح تولیدی در شهرک های صنعتی استان مشارکت داشته اند.

وي عنوان كرد: انواع كاشي و سراميك، انواع شمش آهن و لوله و پروفيل فولادي، انواع كاغذ، مواد شيميايي، قطعات الكترونيكي، دارو و عصاره هاي گياهي از جمله محصولات تولیدی سرمایه گذاران خارجی در شهرک های صنعتی استان بشمار می رود.