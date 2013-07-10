آخرین وضعیت تقاطع های غیر همسطح کلانشهر شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت تقاطعهای غیر همسطح موجود در کمربندی شیراز افزود: در دولت نهم ساخت هفت تقاطع غیر همسطح در کمربندی شیراز در دستور کار قرار گرفت که در همان موقع کلنگ سه تقاطع به زمین زده شد.

وی تصریح کرد: طبق توافقات انجام شده شهرداری شیراز مسئول تملک اراضی و راه و شهرسازی نیز مسئول ساخت این پروژه ها بود که متاسفانه تا به امروز برخی از این پروژه ها شروع نشده و یا اینکه نیمه کاره است.

شهردار شیراز ادامه داد: متاسفانه مشکل بزرگ راه اندازی این تقاطع ها توافقاتی است که در آن موقع انجام شده بود زیرا اگر این مشارکت علمی تر مطرح می شد امروز تمامی تقاطع ها راه اندازی شده بود.

پاک فطرت یادآور شد: در همان موقع باید توافق می شد که دولت و شهرداری شیراز هر کدام ساخت دو تقاط را انجام دهند که با استفاده از این روش به طور حتم موفقیت حاصل شده بود.

وی با اشاره به اینکه امروز هم اگر دولت نتواند این پروژه ها را به اتمام برساند شهرداری حاضر به همکاری است، تاکید کرد: امروز شهرداری شیراز حاضر است پروژه های وحدت، میانرود و خلیج فارس را به اتمام برساند و راه و شهرسازی پروژه های دیگر را آغاز کند.

شهردار شیراز افزود: اگر در همان دوران تمامی هفت پروژه کلنگزنی شده بود امروز داستگاه های مختلف مجبور به همکاری بودند و این تقاطع ها نیز به سرانجام رسیده بود.