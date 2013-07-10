موفقیت محققان دانشگاه آزاد در ساخت منسوجات رسانای الکتریکی

به گزارش خبرنگار مهر، در این پروژه تحقیقاتی پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد یزد از نانو ورقه‌های گرافن برای تهیه منسوجات پنبه‌ای رسانای الکتریکی استفاده و اثرات عوامل مختلف از قبیل نوع ماده احیاء ‌کننده و غلظت آن، دما و زمان واکنش و همچنین تعداد دفعات پوشش را روی میزان رسانایی بررسی کردند.

هدف از این تحقیق، بررسی امکانپذیری استفاده از نانو ورقه‌های گرافن برای ایجاد پوشش‌های رسانا روی سطح منسوجات است. برای این منظور با استفاده از پرمنگنات پتاسیم، سولفوریک اسید و آب اکسیژنه و طبق روش هامرز، پودر گرافیت تحت آمایش اکسیداسیون شیمیایی قرار گرفت و تبدیل به گرافیت اکسید شد.

گرافیت اکسید به‌دست آمده از طریق سانتریفیوژ جداسازی، چندین مرتبه شستشو و در نهایت در آب معلق شد. سپس با استفاده از حمام فراصوت، ورقه‌های گرافیت اکسید تهیه شده، تبدیل به گرافن اکسید چندلایه شده که دارای گروه‌های عاملی اکسیژن‌دار از قبیل هیدروکسی، اپوکسی و کربوکسیلیک است و از آن برای پوشش‌دهی نمونه پارچه‌ها استفاده شد.

نانو ورقه‌های گرافیت اکسید تولید شده از طریق میکروسکوپ الکترونی عبوری ‌شناسایی شدند. نتایج نشان دهنده اثر قابل توجه نوع ماده احیاء‌ کننده روی میزان رسانایی پارچه پوشیده شده به‌وسیله گرافن و همچنین قابلیت تنظیم رسانایی پارچه با تغییر غلظت محلول گرافن اکسید و تعداد دفعات پوشش بوده است.

پارچه‌های به‌دست آمده قابلیت کاربرد در تهیه منسوجان ضد آب، انواع ادوات الکترونیکی قابل انعطاف از قبیل انواع حسگرها، خازن‌ها، الکترودها و سلول‌های خورشیدی را دارند.