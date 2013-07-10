کارگروه سلامت شهرستان شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دامپزشکی شهرستان شاهرود بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان شاهرود ضمن اشاره به اینکه بیماری سل بیماری مشترک بین انسان و دام است گفت: سل بیماری صعب العلاجی است که قدمت آن با حیات انسانها برابری می کند و در دام ها باعث کاهش شیر و عمر مفید دام می شود و تمام گله را مبتلا می کند.

دکتر علی اکبر غلامی افزود: این بیماری از راه تنفس و گوارش و جراحت های وارده به انسان منتقل می شود و مهمترین راه انتقال آن مصرف شیر آلوده است.

وی اظهار داشت: این بیماریس دو حالت حاد و مزمن دارد که باعث سرفه، لاغری تدریجی و شفافیت چشم ها و حالت آهکی شدن غدد لنفاوی در دام می شود و مدت دو سال طول می کشد.

رئیس دامپزشکی شهرستان شاهرود راه های پیشگیری از بیماری سل را انجام تست، کشتار و قرنطینه دام های مبتلا عنوان کرد و گفت: در سطح کشور حدود 50 سال است که تست تشخیص سل انجام می شود و بیشتر در دامداری های صنعتی و نیمی از دامداری های غیرصنعتی این تستها انجام می شود.

غلامی افزود: تاکنون هشت درصد از جمعیت گاو و دام کشور تست بیماری سل شده اند که سهم استان سمنان حدود 29 هزار راس گاو است.

وی با اشاره به وجود 50 گاوداری در شاهرود گفت: تست های بیماری سل انجام شده در دام ها اگر مثبت باشد با توجه به ظاهر و سن دام قیمت گذاری شده و به کشتارگاه فرستاده می شود و کارگر و خانواده دامداری برای تست سل معرفی می شوند.

مرتضی معتمد، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شاهرود نیز در این جلسه، مهمترین مشکل پیشگیری از بیماری سل در این شهرستان را عدم تامین اعتبارات لازم، عدم وجود تجهیزات آزمایشگاهی و هراس دامدار ها از انجام تست بیماری سل عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم با ایجاد سازو کارهای لازم و همکاری اداره دامپزشکی، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و بخشداری ها این مشکلات حل شود.

دکتر رضا چمن، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیز در این جلسه، با اشاره به ماه مبارک رمضان به روزه داران توصیه کرد در این ماه حجم مصرف مواد غذایی حداقل 25 درصد کمتر از روزهای عادی مصرف شده و حداقل شش تا هشت لیوان آب مصرف شود، عدم استفاده از چای یا چای پر رنگ، استفاده از میوه جات در سحری، خوردن سحری برای جلوگیری از سستی و بوی بد دهان و حتما از خرما و شیر گرم استفاده شود.