نبود خانه عالم در روستاها شرایط حضور روحانی را محدود می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از هئیت امنا مساجد بخش بشاریات آبیک روز چهارشنبه با امام جمعه بشاریات دیدار و گفتگو کردند.



حجت الاسلام علی اکبری در این دیدار از مسجد به عنوان کانون های جوشش معرفت دینی یاد کرد و اظهارداشت: مسجد سنگر ممتازی در عرصه نشر معارف نورانی دینی و اهل بیت تلقی می شود.



وی افزود: در شرایطی که شاهد تهاجم فرهنگی غرب با شدت هر چه تمامتر هستیم مساجد می توانند در مقابله با انحرافات و مشکلات اخلاقی نقش مهمی ایفا کنند و در سالم سازی جامعه نقش آفرین باشند.



امام جمعه بشاریات تصریح کرد: حضور روحانیون در روستاها و مناطق دور افتاده برای ترویج مبانی دینی و پاسخ به شبهات دینی جوانان و نیز سایر مسائل مذهبی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید شرایط این حضور در روستاها بخوبی فراهم شود.



اکبری بیان کرد: خانه عالم از امکاناتی است که شرایط حضور مستمر علما و روحانیون در روستاها را تسهیل می کند که متاسفانه به دلیل نبود این امکانات در بسیاری از روستاها و مناطق دور افتاده استان گاهی از حضور مستمر مبلغان دینی درر این مناطق محروم می شویم و محدودیت های ایجاد شده خوشایند نیست.



وی اظهارامیدواری کرد با همکاری و حمایت مسئولان استان اقدام لازم برای احداث خانه عالم در روستاهای استان بیش از گذشته فراهم شود.







