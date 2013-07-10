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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۵

حجت الاسلام اکبری:

نبود خانه عالم در روستاها شرایط حضور روحانی را محدود می کند

نبود خانه عالم در روستاها شرایط حضور روحانی را محدود می کند

آبیک- خبرگزاری مهر: امام جمعه بشاریات شهرستان آبیک گفت: نبود خانه عالم در روستاها و مناطق دورافتاده شرایط حضور روحانیون و مبلغان دینی را در این مناطق دشوار و محدود می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از هئیت امنا مساجد بخش بشاریات آبیک روز چهارشنبه با امام جمعه بشاریات دیدار و گفتگو کردند.

حجت الاسلام علی اکبری در این دیدار از مسجد به عنوان کانون های جوشش معرفت دینی یاد کرد و اظهارداشت: مسجد سنگر ممتازی در عرصه نشر معارف نورانی دینی و اهل بیت تلقی می شود.

وی افزود: در شرایطی که شاهد تهاجم فرهنگی غرب با شدت هر چه تمامتر هستیم مساجد می توانند در مقابله با انحرافات و مشکلات اخلاقی نقش مهمی ایفا کنند و در سالم سازی جامعه نقش آفرین باشند.

امام جمعه بشاریات تصریح کرد: حضور روحانیون در روستاها و مناطق دور افتاده برای ترویج مبانی دینی و پاسخ به شبهات دینی جوانان و نیز سایر مسائل مذهبی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید شرایط این حضور در روستاها بخوبی فراهم شود.

اکبری بیان کرد: خانه عالم از امکاناتی است که شرایط حضور مستمر علما و روحانیون در روستاها را تسهیل می کند که متاسفانه به دلیل نبود این امکانات در بسیاری از روستاها و مناطق دور افتاده استان گاهی از حضور مستمر مبلغان دینی درر این مناطق محروم می شویم و محدودیت های ایجاد شده خوشایند نیست.

وی اظهارامیدواری کرد با همکاری و حمایت مسئولان استان اقدام لازم برای احداث خانه عالم در روستاهای استان بیش از گذشته فراهم شود.

 
 
 

کد مطلب 2094222

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