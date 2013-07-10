اجرای طرح برخورد با روزه خواری از سوی دادگستری فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان توضیح داد: با هدف رعایت احترام، آداب و شعائر اسلامی و احیاء و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر طرح برخورد با روزه خواری در اماکن عمومی در ماه مبارک رمضان اجرا می شود.

وی ادامه داد: این طرح ویژه با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس از ابتدای ماه مبارک رمضان در استان فارس اجرا و با اعمال و اجرای قانون و استفاده از ظرفیت های بالقوه دستگاه های دولتی و غیردولتی و ظرفیت های مردمی امنیت مذهبی شهروندان تأمین می گردد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در این خصوص با تاکید بر اهمیت ایجاد نظم و انضباط اجتماعی با تعامل و همکاری کلیه دستگاه ها و همکاری مردم متدین استان گفت: پرونده های مرتبط با متظاهران به روزه خواری در اماکن عمومی در دستگاه قضایی در سریع ترین زمان رسیدگی می شود.

رحمانیان مکان اجرای این طرح را کلیه اماکن عمومی استان، خیابان ها، اماکن تجاری و تفریحی و سیاحتی، پارکها و تفرجگاه ها و همچنین ادارات و نهادها خواند.

وی از جمله وظایف دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر استان، تعیین قضات و شعب ویژه رسیدگی به بزه روزه خواری و ارزیابی عملکرد و نظارت بر اقدامات سایر دستگاه ها تعيين و تصریح کرد: در شیراز نیز شعب دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مستقر در دادسرای ناحیه 2 و شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شیراز به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرائم روزه خواری تعیین شده است.

این مقام قضايي برقراری گشت های ویژه در ایام ماه مبارک رمضان، تذکر و ارشاد افرادی که سهواً در ملاء عام اقدام به روزه خواری می کنند و همچنین تشکیل پرونده قضایی برای افرادی که عمداً اقدام به روزه خواری می کنند را از وظایف فرماندهی انتظامی و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خواند و افزود: در همین خصوص هماهنگی و تعامل با نیروهای مقاومت بسیج، تعیین صنوف و اماکن مجاز به عرضه مواد خوردنی و آشامیدنی و پیشگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلف از دیگر وظایف نیروی انتظامی است.

رحمانیان همچنین از همکاری و تعامل فرمانداری ها، فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری ها، سازمان تبلیغات اسلامی، مجامع امور صنفی، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و سازمان صنعت، معدن و تجارت در اجرای هر چه بهتر طرح ویژه برخورد با روزه خواری در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: در این طرح براي تعدادي از دستگاه هاي دولتی و غیردولتی وظایفی پیرامون پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی و مقابله با روزه خواري پیش بینی شده و جلسه هماهنگی و تعامل با مسئولین دستگاه های ذیربط به منظور اجرای طرح برگزار شده است.

معاون اجتماعي وپيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس در پايان از مسافران و کسانی که برای گرفتن روزه عذر شرعی دارند درخواست كرد از تظاهر به روزه خواری در اماکن و انظار عمومی اجتناب نمایند.

وي از عموم مردم متدین و ولایت مدار استان نيز خواست در صورت مشاهده افرادی که مبادرت به روزه خواری در ملاء عام می نمایند، به وظیفه شرعی خود در خصوص امربه معروف و نهی ازمنکر اقدام و صرفاً مبادرت به اعمال تذکر لسانی کنند.