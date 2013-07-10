رمضان ماه مغفرت و رحمت/ پیشرفت 75 درصدی بیمارستان مینودشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: این ماه افضل ماهها است و انسان می تواند با خواندن نماز و گرفتن روزه از خداوند کمک گیرد.

وی اظهار داشت: روزه باعث تقویت سلامتی، عاطفه، اراده و تقوا می شود و باید در کنار روزه، قرآن و کارهای عبادی انجام شود.

مصیب عنابستانی فرماندار مینودشت نیز با تقدیر از مردم و مسئولان در خلق حماسه سیاسی گفت: 93.5 درصد مردم شهرستان در این دوره انتخابات شرکت کردند و این نشان دهندهآنست که مردم پای نظام ایتساده اند.

وی اظهار داشت: برگزاری دو انتخابات با 16 هیئت اجرایی و دو هزار نفر عوامل کار سنگینی بود که بخوبی انجام شد و هیچ مشکل امنیتی ایجاد نشد.

وی تصریح کرد: انشاء الله منتخبان مردم در شوراها با انتخاب شهرداران و دهیاران مناسب، کار بزرگ را به بزرگان بسپرند.

فرماندار مینودشت گفت: نظام جمهوری اسلامی یک نظام بزرگ و باثبات شده که دنیای غرب نمی تواند آن را نادیده گیرد.

عنابستانی یادآور شد: دشمن قبل از انتخابات مدعی بود که انتخابات ایران را قبول ندارد ولی با حضور گسترده مردم یکه خورد تاجاییکه اوباما گفت ما به رای مردم احترام می گذاریم.

لزوم پیگیری پروژه های نیمه تمام در مینوشت

فرماندار مینودشت بر لزوم پیگیری پروژه های نیمه تمام و اجرا نشده در شهرستان تاکید کرد و گفت: در سفر اخیر استاندار به شهرستان چهار پروژه مدنظر قرار گرفت.

عنابستانی گفت: قرار بود فاز اول مسکن مهر شهرستان به تعداد 120 واحد از مجموع 720 واحد بهره برداری شود و قرار شد تا پایان شهریورماه این کار صورت گیرد.

وی افزود: مسیر مینودشت به آزادشهر نیز توسط راه و شهرسازی بررسی و قرار شد از پلیس راه تا میدان ازهرا و از این مسیر تا پل و تا شهرک صنعتی تا پایان شهریورماه آسفالت شود.

عنابستانی اظهار داشت: برای اجرای این طرح دو میلیارد تومان از سوی راه و شهرسازی اختصاص داده شده است.

پیشرفت 75 درصدی بیمارستان مینودشت

فرماندار مینودشت با اشاره به بیمارستان نیمه کاره شهرستان گفت: برای این بیمارستان ه 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، 60 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

وی افزود: همچنین برای جابجایی دو روستا در حاشیه سد نرماب نیز که باعث مشکلات شده پنج میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: استاندار گلستان وعده داده که این میزان اعتبار به 10 میلیارد تومان افزایش یابد.