طرح استعدادیابی بسکتبال در خراسان رضوی اجرا می شود/ برگزاری جشنواره علی اکبر در 16 عرصه

به گزارش خبرگزاري مهر، رئیس هیئت بسکتبال خراسان رضوی گفت: با توجه به اهمیت کشف استعدادها در بسکتبال، طرح استعدادیابی در سطح استان را با جدیت پیگیری می کنیم.

اکبر معرفتی اظهار داشت: امسال در اول فصل تابستان حدود 300 دختر و پسر علاقه مند به رشته بسکتبال در کلاس های اوقات فراغت ثبت نام کرده اند و با فرم ویژه ای که در اختیار مربیان قرار گرفته قصد داریم استعدادهای برتر را در این زمینه شناسایی کنیم.

معرفتی با اشاره به حضور تیم های خراسانی در لیگ های مختلف کشور، گفت: امسال در لیگ دسته اول کشور دو تیم، در لیگ زیر گروه یک تیم و در لیگ دختران یک تیم به نمایندگی از استان حضور خواهند داشت.

برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در 16 عرصه

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در 16 عرصه در استان برگزار می شود.

علی اکبر هاشمی جواهری اظهار داشت: این جشنواره به منظور شناسایی، معرفی الگوها و تجلیل از جوانان برتر 14 تا 29 سال استان اواخر مرداد ماه برگزار خواهد شد.

هاشمی جواهری گفت: اسامی منتخبان برتر هر 16 عرصه استان در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار خواهد گرفت.

آغاز تمرینات هندبال ثامن الحجج(ع) برای حضور قدرتمندانه در لیگ برتر

سرمربی تیم هندبال ثامن الحجج(ع) مشهد گفت: با تعویق 35 روزه لیگ برتر، تمرینات تیم به زودی پیگیری خواهد شد.

علیرضا حبیبی که تیمش فصل گذشته پس از تیم هم نام سبزواری خود به مقام نائب قهرمانی لیگ برتر هندبال کشور دست یافت، در خصوص تمرینات آماده سازی تیمش برای فصل جدید این رقابت ها، عنوان کرد: با توجه به اعلام قبلی فدراسیون مبنی بر آغاز مسابقات از 20 تیرماه، تمرینات را از حدود یک ماه پیش آغاز کرده بودیم که با موکول شدن این رقابت ها به بعد از ماه مبارک رمضان موقتا به بازیکنان استراحت داده ایم.

وی با اشاره به آغاز مجدد تمرینات تیم هندبال ثامن الحجج(ع) مشهد از روز 24 تیرماه، افزود: بر اساس قرعه کشی انجام شده در اولین دیدار در روز 24 یا 25 مردادماه در مشهد میزبان تیم کاسپین قزوین خواهیم بود که تا آن روز تمرینات را ادامه خواهیم داد.

برگزاری دوره های آموزشی ژیمناستیک در گناباد

رئیس هیئت ژیمناستیک گناباد از برگزاری دوره های آموزشی ژیمناستیک ویژه دانش آموزان پسر و دختر این شهرستان خبر داد.

یاسر قاسم زاده گفت: با فرا رسیدن تعطیلات تابستان و به منظور پر بار کردن اوقات فراغت دانش آموزان کلاس های آموزش ژیمناستیک در هر دو بخش دختران و پسران در شهرستان گناباد در حال برگزاری است.

وی با اشاره به برگزاری این دوره های آموزشی در سالن های ژیمناستیک حوزه امام حسین(ع) بیدخت و پوریای ولی گناباد افزود: 150 نوآموز پسر و 50 نوآموز دختر در ترم اول این کلاس ها که تا اول مردادماه ادامه خواهد داشت، ثبت نام کرده اند.

تنها 4 مدرسه شطرنج مورد تایید هیئت در خراسان رضوی وجود دارد

رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی گفت: باید نظارت بیشتری بر فعالیت مدارس شطرنج سطح استان وجود داشته باشد.

محمدرضا وجدانی اظهار داشت: با توجه به تعطیلی مدارس در فصل تابستان شاهد حضور بیش از پیش علاقه مندان در مدارس شطرنج هستیم ولی این حضور نباید باعث کاهش کیفیت کار این مدارس شود.

وی افزود: در سطح استان 4 مدرسه شطرنج که امکانات و مربیان آنها مورد تایید هیات است، وجود دارد و باقی آنها زیر نظر ادارات تربیت بدنی شهرستان ها فعالیت می کنند.

وضعیت جسمانی بازیکنان ابومسلم مطلوب است

پزشک تیم فوتبال ابومسلم گفت: بر اساس تست هایی که از بازیکنان ابومسلم گرفتیم شرایط جسمانی و سلامت آن ها در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

مجید طوسی با اشاره به این مطلب اظهار داشت: دو مرحله تست پزشکی، قبل از شروع مسابقات لیگ برای بازیکنان در نظر گرفته ایم که با انجام یک مرحله از آن ها وضعیت جسمانی و سلامت بازیکنان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به میزان آمادگی بدنی بازیکنان، تمرینات بدنسازی تیم آغاز شده و مربی بدنساز باشگاه این تمرینات را پیگیری می کند.

پزشک تیم فوتبال ابومسلم ادامه داد: با توجه به اینکه بدنه اصلی تیم فصل آینده از هفته گذشته تمرینات خود را آغاز کرده اند تمرینات بدنسازی آن ها چند روزی زودتر آغاز شده است و نفرات جدیدی که به ما اضافه می شوند نیز با برنامه ریزی مشخص شده و پس از انجام مراحل پزشکی وارد دوران بدنسازی خواهند شد.

قرعه کشی رقابت های جام رمضان رشته های مختلف ورزشی در خلیل آباد

رئیس اداره ورزش و جوانان خلیل آباد گفت: مسابقات فوتسال و فوتبال ویژه آقایان و والیبال ویژه بانوان با عنوان جام رمضان در شهرستان آغاز می شود.

حسن احمدیان دهمیانی گفت: قرعه کشی رقابت های جام رمضان در رشته های فوتسال و فوتبال 7 نفره در بخش آقایان و والیبال ویژه بانوان امروز 18 تیرماه در محل اداره ورزش و جوانان خلیل آباد انجام خواهد شد.

وی با اشاره به حضور 25 تیم فوتسال در این قرعه کشی افزود: رقابت های جام رمضان در رشته فوتسال از اولین شب ماه رمضان در سالن شهید محمدیان خلیل آباد آغاز خواهد شد.

برگزاري رقابت های فوتسال جام رمضان در روستاهای رشتخوار

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان رشتخوار از برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان در این شهرستان خبر داد.

حمید خطایی اول گفت: مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور 30 تیم در رده های سنی جوانان و بزرگسالان از شنبه 22 تیرماه در سالن های شهید فیضی و عادل شهرستان رشتخوار آغاز خواهد شد.

وی افزود: در بخش جنگل شهرستان رشتخوار و در سالن ورزشی شهدای این بخش یک دوره مسابقات فوتسال با حضور 15 تیم در ایام ماه رمضان برگزار می شود.