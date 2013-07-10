3800 هکتار از اراضی استان چهارمحال وبختیاری به کشت برنج اختصاص دارد

سهراب ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مرغوب بودن محصولات شالیزار برنج استان، عنوان کرد: در طرح توسعه برنج امسال، 150هکتار خزانه برنج در استان چهارمحال وبختیاری تولید شده است.

وی در ادامه گفت: 150هکتار سطح خزانه تولید شده در استان پس از انتقال به مزرعه سطحی در حدود سه هزار و 800 هکتار از اراضی استان را به خود اختصاص می دهند.

سهراب ابراهیمی اذعان داشت:درسال 92 نسبت به سال گذشته 9 درصد رشد در زمینه تولید برنج خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود از سه هزار و 800 هکتار اراضی اختصاص داده شده به کشت برنج میزان 20 هزار تن برنج برداشت شود.

مدیر بخش زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری افزود: محصول تولید شده برنج در شالیزار هاس استان از کیفیت خوبی برخوردار است.

وی بیان کرد: ارقام برنج کشت شده در استان شامل چمپ، گرده ی محلی ، کوهرنگ ،ساحل، زاینده رود است.