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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰

ابراهیمی:

3800 هکتار از اراضی استان چهارمحال وبختیاری به کشت برنج اختصاص دارد

3800 هکتار از اراضی استان چهارمحال وبختیاری به کشت برنج اختصاص دارد

شهرکرد – خبرگزاری مهر: مدیر بخش زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری گفت: سه هزار و 800 هکتار از اراضی استان چهارمحال وبختیاری به کشت برنج اختصاص دارد.

سهراب ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مرغوب بودن محصولات شالیزار برنج استان، عنوان کرد: در طرح توسعه برنج امسال، 150هکتار خزانه برنج در استان چهارمحال وبختیاری تولید شده است.

وی در ادامه گفت: 150هکتار سطح خزانه تولید شده در استان پس از انتقال به مزرعه سطحی در حدود سه هزار و 800 هکتار از اراضی استان را به خود اختصاص می دهند.

سهراب ابراهیمی اذعان داشت:درسال 92 نسبت به سال گذشته 9 درصد رشد در زمینه تولید برنج خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود از سه هزار و 800 هکتار اراضی اختصاص داده شده به کشت برنج میزان 20 هزار تن برنج برداشت شود.

مدیر بخش زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری افزود: محصول تولید شده برنج در شالیزار هاس استان از کیفیت خوبی برخوردار است.

وی بیان کرد: ارقام برنج کشت شده در استان شامل چمپ، گرده ی محلی ، کوهرنگ ،ساحل، زاینده رود است.

کد مطلب 2094235

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