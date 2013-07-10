به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌پور صبح چهارشنبه در نشست توجیهی فعالیت‌ها و امورات مالی و محاسباتی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ویژه استان بوشهر اظهار داشت: توسعه استان بوشهر نیازمند استفاده از این ظرفیت‌ها است که همه باید در این زمینه تلاش کنیم.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت مدیریت و هزینه‌کرد صحیح اعتبارات، خاطرنشان ساخت: باید کاری کنیم که اعتبارات و تخصیص‌ها اثربخشی بیشتری داشته باشند.

وی از بودجه و نظارت به عنوان دو رکن اساسی و مهم برنامه‌ریزی یاد کرد و افزود: بودجه باید به شکل واقعی و متناسب با نیاز و به موقع و در راستای اهداف پروژه باشد و نظارت نیز به عنوان بال اصلی برنامه، زمانی می‌تواند موثر باشد که این نظارت با رعایت همه اسناد بالادستی مورد عمل قرار گیرد.

عوض‌پور تصریح کرد: نظارت به سه شکل انجام می‌شود، نظارت پیش از انجام کار، نظارت حین انجام کار و نظارت بعد از انجام کار که هر کدام اهمیت خاصی دارند.

لزوم انتخاب صحیح و دقیق عوامل اجرای پروژه

وی بر لزوم انتخاب صحیح و دقیق عوامل اجرای پروژه تاکید کرد و افزود: در زمان انجام نیز نظارت کنیم که پروژه چه میزان انحراف دارد و در انتها نیز باید بررسی کنیم که دلایل انحراف پروژه چه بوده و ایرادات کار را پیدا کنیم.

عوض‌پور با تاکید بر لزوم شناسایی آسیب‌های دستگاه‌ها افزود: مدیران باید تمام اسناد بالادستی و قوانین بودجه و قوانین مالیاتی و همچنین برنامه‌ریزی را بدانند و اشراف کامل داشته باشند تا در زمان انجام کار با مشکلات بودجه‌ای و مالیاتی و محاسباتی روبرو نشوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر و مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر نیز در این نشست به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند و بر لزوم آشنایی مدیران دستگاه‌های اجرایی با قوانین و مقررات بودجه و مالیات‌ها تاکید کردند.