شعری از آیت الله صافی گلپایگانی به مناسبت حلول ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، شعر آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی در مورد ماه مبارک رمضان با نام "ماه یزدان" به این شرح است:



درآمد بار ديگر ماه يزدان / به فرّ و شوكت و فيض فراوان



صباح مكرمت گرديد طالع / منوّر شد جهان از طلعت آن



بهار توبه و آمرزش آمد / مه ايمان و عيد حق پرستان



نسيم مغفرت هر سو وزان است / سحاب مرحمت باشد خروشان



مه روزه است و هنگام عبادت / خوشا حال نكوي روزه داران



درآ در مكتب «صوموا تصحوا» / كه در آن مي شود امراض درمان



هلا بر خود بنازيد و بباليد / كه ايزد را در اين ماهيد مهمان



الا اي معصيّت كار گرفتار! / كه از كردار خود هستي پشيمان



چرا بيگانه اي از درگه دوست؟ / چرا حال تو زار است و پريشان؟



بنه تاريكي جهل و ضلالت / بيا در پرتو انوار قرآن



مپو زين پس ره شرّ و شقاوت / بيا اندر طريق خير و احسان



مشو نوميد از عفو خداوند / و گر هستي غريق بحر عصيان