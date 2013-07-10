  1. استانها
  2. قم
۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۳

ماه یزدان/

شعری از آیت الله صافی گلپایگانی به مناسبت حلول ماه رمضان

شعری از آیت الله صافی گلپایگانی به مناسبت حلول ماه رمضان

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان به مناسب فرا رسیدن حلول ماه مبارک رمضان شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شعر آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی در مورد ماه مبارک رمضان با نام "ماه یزدان" به این شرح است:
 
درآمد بار ديگر ماه يزدان / به فرّ و شوكت و فيض فراوان
 
صباح مكرمت گرديد طالع / منوّر شد جهان از طلعت آن
 
بهار توبه و آمرزش آمد / مه ايمان و عيد حق پرستان
 
نسيم مغفرت هر سو وزان است / سحاب مرحمت باشد خروشان
 
مه روزه است و هنگام عبادت / خوشا حال نكوي روزه داران
 
درآ در مكتب «صوموا تصحوا» / كه در آن مي شود امراض درمان
 
هلا بر خود بنازيد و بباليد / كه ايزد را در اين ماهيد مهمان
 
الا اي معصيّت كار گرفتار! / كه از كردار خود هستي پشيمان
 
چرا بيگانه اي از درگه دوست؟ / چرا حال تو زار است و پريشان؟
 
بنه تاريكي جهل و ضلالت / بيا در پرتو انوار قرآن
 
مپو زين پس ره شرّ و شقاوت / بيا اندر طريق خير و احسان
 
مشو نوميد از عفو خداوند / و گر هستي غريق بحر عصيان

 

کد مطلب 2094254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه