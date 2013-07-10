تحویل 16 هزار واحد مسکونی روستایی در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی صبح چهارشنبه در بازدید از روند بازسازی مناطق زلزله زده اهر گفت : در اثر زلزله 21 مرداد سال گذشته، بیش از 20 هزار و 400 خانه روستایی استان از یک تا 100 درصد و حدود 11 هزار واحد نیز بیش از 60 درصد آسیب دیده بود، گفت: 19 هزار و 600 واحد برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند که 18 هزار و 800 واحد از آنها عقد قرارداد کرده‌اند.

وی افزود: تعهد بنیاد مسکن در بحث بازسازی تا مرحله گچ و خاک بود که تاکنون 15 هزار و 622 واحد به ساکنان آنها تحویل داده شده و بیش از سه هزار واحد نیز در دست ساخت است.

محمدی در خصوص وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده شهری نیز گفت: مجموع واحدهای آسیب‌دیده در شهرهای زلزله‌زده 21 هزار و 700 واحد بود که 4500 واحد از آنها احداثی و بقیه تعمیری هستند.

وی اضافه کرد: بازسازی 900 واحد از واحدهای احداثی به اتمام رسیده و بیش از 1200 واحد نیز تا مرحله سقف‌ریزی پیش رفته‌اند؛ ضمن این که بیش از 98 درصد واحدهای تعمیری، از بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی در ادامه از پرداخت 190 میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض به بیش از 20 هزار و 200 خانوار شهری در مناطق زلزله‌زده خبر داد.

وی افزود: در روستاهای این مناطق نیز بیش از 376 میلیارد ریال به 20 هزار و 780 خانوار به صورت بلاعوض پرداخت شده که این مبلغ به غیر از کمک بلاعوض 10 میلیون ریالی است که توسط فرمانداران به خانوارهای روستایی پرداخت شده است.

محمدی همچنین از ساخت و نصب 10 هزار و 500 واحد دامی و همین تعداد کانکس اسکان موقت در مناطق زلزله‌زده خبر داد و افزود: برای هر واحد دامی، 30 میلیون ریال و برای هر کانکس اسکان موقت، 40 میلیون ریال هزینه شده است.