راه اندازی 40 مرکز درمان اعتیاد در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کارگری ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه دوره آموزشی MMT در معاونت درمان علوم پزشکی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این دوره آموزش تخصصی به مدت 10 روز با حضور استانهای آذربایجان غربی، فارس و خراسان رضوی به میزبانی ارومیه برگزار شد، افزود: با توجه به تربیت نیروی متخصص طی آینده نزدیک 40 مرکز ترک اعتیاد در سطح استان راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه طی مدت برگزاری همه سرفصل ها و عناوین مصوب دفتر سلامت روان اجتماعی و اعتیاد وزارت توسط مدرسین تدریس شد، اظهار داشت: در این راستا تا پایان سال جاری 2 کارگاه اموزش تخصصی مشابه ویژه پزشکان، ۳ کارگاه ویژه برای روان شناسان مراکز و ۴ کارگاه ویژه برای پرستاران شاغل در مراکز دولتی برگزار می شود.

مسئول نظارت بر مراکز درمان اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی ادامه داد: این مرکز به دنبال توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی به گروه های هدف بوده که آموزش تیم های درمانی اولویت اول ما و بدیهی است حمایت های سازمانی، ما را در تحقق این هدف یاری می کند.

کارگری ضمن تاکید بر لزوم توسعه کمی و کیفی مراکز مجاز درمان معتادین به منظور تربیت درمانگران و پزشکان واجدالشرایط فعالیت در مراکز، اعلام کرد: اساتید و مدرسین دوره اعضای هیئت علمی مرکز رازی و متخصصان پزشکی قانونی و کارشناس مسئول نظارت بر مراکز درمان اعتیاد بوده و در طی دوره به تدریس مباحث و مفاهیم اعتیاد، درمانهای دارویی و غیر دارویی رایج و نوین اعتیاد پرداختند.

