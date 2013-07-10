اعلام آمادگی 51 نفر برای حضور در جشنواره کوهساران

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر بخشایی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اینکه سومين جشنواره نوآوري و شكوفايي با عنوان كوهساران در راستاي معرفي توانمندي هاي علمي نخبگان برگزار می شود، افزود: تاكنون ۵۱ نفر براي حضور در جشنواره منطقه اي كوهساران و نمايشگاه تجاري سازي اختراعات و نوآوري هاي شمالغرب اعلام آمادگي کرده اند كه چهار نفر از مشاركت كنندگان از آذربايجان غربي هستند.

وي با اعلام اینکه این جشنواره به صورت منطقه اي با مشاركت چهار استان آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل و زنجان برگزار مي شود، اظهار داشت: زمان ثبت نام از 7 تا 31 تيرماه و زمان برگزاري اين جشنواره از 29 الي 31 مردادماه در محل نمايشگاه هاي دائمي استان اردبيل است.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اين جشنواره امسال در چهار بخش تجاري سازي، سي آي پي، شركت هاي دانش بنيان و انرژي هاي نو برگزار مي شود، ادامه داد: بخش انرژي هاي نو، بخش ويژه اين جشنواره است كه براي نخستين بار برگزار مي شود و جايزه ويژه اي نيز براي اين بخش در نظر گرفته شده است.

بخشایی با بیان اینکه شركت كنندگان در اين جشنواره بايد گواهي ثبت اختراع داشته باشند و طرح هايي كه در سال گذشته در جشنواره شركت كرده اند امسال حق شركت ندارند، گفت: اين جشنواره سال گذشته در استان زنجان برگزار شد كه شش طرح در آن به عنوان طرح هاي برگزيده معرفي شدند و هركدام از تسهيلات بلاعوض به ميزان ۳۰ تا ۴۰ ميليون ريال برخوردار شدند.

