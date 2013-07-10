ایمن سازی ده نقطه رانشی راه های روستایی نكا

سيد علي صادقي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اكثر راههاي روستايي منطقه هزار جريب و دهستان پي رجه در نقاط كوهستاني و دامنه هاي پوشيده از جنگل قرار داشته و از طرفي وجود آبهاي سطحي و بالا بودن سطح ايستايي و چشمه هاي فعال در زمينه هاي بالادست و مجاور باعث رانش هاي متعددي در اين منطقه شده است.



وي ادامه داد: اين اداره با اعتباري بالغ بر پنج ميليارد ريال با اجراي زهكشي سطحي و عميق نسبت به نفوذ آب به بدنه راه و احداث ديوارهاي گابيوني از رانش هاو تخريب راه جلوگيري کرده است.



رئيس اداره راه و شهرسازي نكا به محورهاي روستايي كه عمليات مذكور در آنها صورت گرفته اشاره و تصريح كرد: احداث ديوار گابيوني در محورهاي روستايي بندبن به لايي به طول 30 متر، محور گلوردكوچك به طول 50 متر و زهكشي در محورهاي روستايي سوچلما به طول 50 متر، درویشخلك به طول 150 متر، رمدانخيل به طول 150 متر از جمله نقاط حادثه خيز بوده كه با اجراي عمليات مذكور ايمن سازي و بهسازي شد.



مازندران داراي هفت هزار و 707 كيلومتر راه روستايي بوده كه مقدار 472 كيلومتر از آن در شهرستان نكا واقع شده است.