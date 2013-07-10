ساخت 1500 کلاس درس توسط خیرین استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسين حريري صبح چهارشنبه در نشست مجمع خيرين شهرستان دشتي با اشاره به نقش مهم خیرین در ساخت کلاسهای درس، اظهار داشت: خیرین مدرسهساز نقش بسیار مهمی در ساخت مدارس و کلاسهای درس در نقاط مختلف کشور دارند و در استان بوشهر نیز شاهد مشارکت بسیار خوب خیرین مدرسهساز هستیم.
وی در ارتباط با کلاسهای درس ساخته شده در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: تاكنون 369 مدرسه در قالب يكهزار و 492 كلاس درس توسط خيرين مدرسه ساز در اين استان ساخته شده است.
رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز استان بوشهر با اشاره به تعداد خیرین استان بوشهر، ادامه داد: تاكنون 472 خير ثبت سامانه خيرين مدرسهساز شدهاند كه از اين شمار 153 خير حقوقي و219 خير حقيقي هستند.
وي به پروژههای در دست اجرای خیرین مدرسهساز در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: 26 مدرسه نيز توسط خيرين در دست اجرا است كه 11 مدرسه تا اول مهر به بهرهبرداري ميرسد.
حريري به اعتبارات و تهدات خیرین در کار مدرسهسازی اشاره کرد و بیان داشت: تعهدات خيرين مدرسه ساز در سال90، 78 ميليارد ريال و در سال گذشته نيز 181 ميليارد ريال بوده است.
وي در ادامه خاطرنشان ساخت: در ارزيابي كه بين 17 مجمع خيرين استان بوشهر انجام شد، مجمع خيرين دشتي،دشتستان و شبانكاره به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را كسب كردند.
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