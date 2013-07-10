افزایش ساعت کاری قطار شهری مشهد در ماه رمضان/خدمات رسانی در لیالی قدر تا دو بامداد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل میرزایی فیض‌آبادی اظهار کرد: قطار شهری مشهد در ایام ماه رمضان از ساعت 7 صبح تا 22:30 و در روزهای تعطیل از 8 صبح تا 22:30 به شهروندان و زائران خدمات‌رسانی می‌کند.

وی افزود: خدمت‌رسانی قطار شهری مشهد در شب‌های قدر تا ساعت 2:30 بامداد ادامه خواهد داشت تا همشهریان عزیز بتوانند در مراسم‌ معنوی این شب‌ها حضور فعال داشته باشند.

مدیرعامل قطار شهری مشهد با اشاره به اینکه هر ساله با رسیدن ماه رمضان خدمات ریلی قطار شهری افزایش می یابد افزود: با توجه به ظرفیت بسیار بالای مشهد فرهنگ استفاده از حمل و نقل ریلی را در این شهر گسترش پیدا کرده است.