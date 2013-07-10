  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۳

میرزایی:

افزایش ساعت کاری قطار شهری مشهد در ماه رمضان/خدمات رسانی در لیالی قدر تا دو بامداد

افزایش ساعت کاری قطار شهری مشهد در ماه رمضان/خدمات رسانی در لیالی قدر تا دو بامداد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد از تغییر ساعت کاری مترو و افزایش خدمات رسانی به زائران و مجاوران در ایام ماه رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل میرزایی فیض‌آبادی اظهار کرد: قطار شهری مشهد در ایام ماه رمضان از ساعت 7 صبح تا 22:30 و در روزهای تعطیل از 8 صبح تا 22:30 به شهروندان و زائران خدمات‌رسانی می‌کند.

وی افزود: خدمت‌رسانی قطار شهری مشهد در شب‌های قدر تا ساعت 2:30 بامداد ادامه خواهد داشت تا همشهریان عزیز بتوانند در مراسم‌ معنوی این شب‌ها حضور فعال داشته باشند.

مدیرعامل قطار شهری مشهد با اشاره به اینکه هر ساله با رسیدن ماه رمضان خدمات ریلی قطار شهری افزایش می یابد افزود: با توجه به ظرفیت بسیار بالای مشهد فرهنگ استفاده از حمل و نقل ریلی را در این شهر گسترش پیدا کرده است.

کد مطلب 2094286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها