هیچکدام از پروژه های بزرگ راه و شهرسازی فارس تعطیل نیست

هوشنگ عشایری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به شایعاتی مبنی بر تعطیل بودن پروژه های بزرگ راه و شهرسازی استان فارس تاکید کرد: خوشبختانه پیمانکاران در تمامی پروژه ها مشغول به کار و فعال هستند و هیچگونه مشکلی در این راستا وجود ندارد.

وی ادامه داد: مهمترین پروژه ای را که مشغول به کار است بحث آزادراه شیراز به اصفهان بوده که خوشبختانه با تمام توان مشغول به انجام آن هستیم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به اینکه کمبود اعتبارات همچنان وجود دارد تصریح کرد: کمبود اعتبارت باعث نشده پروژه های بزرگ استان تعطیل شود.

عشایری در ادامه سخنان خود فعالیت در پروژه طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ(ع) را جمله فعالیت های مهم این اداره کل دانست و گفت: با تمام توان فعالیت های این پروژه را پیگیری می کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضرتملک تعدادی ازپلاک ها در طرح توسعه حرم مطهرحضرت شاهچراغ(ع) برای اتصال ضلع جنوب شرقی مسجد شهداء به خیابان 9 دی انجام شده است.

مدیر کل راه و شهر سازی استان فارس تصریح کرد: به زودی عملیات اجرایی ایجاد مفصل ما بین شبستان های حرم مطهر شاهچراغ(ع) و مسجد نو نیز آغاز خواهد شد.

عشایری افزود: عملیات اجرایی این طرح با اعتبار یک و نیم میلیارد تومان انجام می شود.