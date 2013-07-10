اجرای طرح اكرام نیازمندان زنان سرپرست خانوار و ايتام در 14 روستاي منطقه آزاد انزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، امین افقی افزود: اين طرح همزمان با آغاز ماه ضيافت الهي از سوي معاونت فرهنگي،اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد انزلي با هدف اشاعه سنت حسنه انفاق، کمک به نیازمندان، گسترش فرهنگ نیکوکاری، اطعام و اکرام مددجویان، تامين نيازمندي هاي افراد تحت تكفل كميته امداد زنان سرپرست خانوار و ايتام و همچنين به منظور افزايش رضايت اجتماعي در محدوده منطقه آزاد انزلي انجام شد.



وی تصریح کرد: در این طرح 800 بسته اهدایي از سوي منطقه مشتمل بر کالاهای ضروری با هزينه اي افزون بر 400 ميليون ريال با همكاري دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي روستاهاي محدوده اين منطقه توزيع شد.



مدير روابط عمومي و امور بين الملل منطقه آزاد انزلي یادآورشد: منطقه آزاد انزلي يكي از مناطق آزاد هفت گانه ايران است كه 14 روستا با جمعيتي افزون بر 15 هزار نفر در محدوده آن قرار دارد.



كيفيت بخشي ارائه خدمات پليسي به مردم



معاون هماهنگ كننده پليس گيلان گفت: نیروی انتظامی با كيفيت بخشي بر نامه در صدد ارائه خدمات بهتر به مردم است.



سرهنگ يدالله حسيني به اهميت ارائه خدامات پليس در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: به تناسب پيشرفت جامعه، خدمات پليسي نيز بايد پيشرفت داشته باشد.



وی بيان داشت: ابتكار ، خلاقيت و بهره گيري از علو م روز از ضروريات ارائه خدمات به جامعه بوده و پليس نيز در اين زمینه از هر گونه خلاقيت و ابتكار عمل براي تسريع در ارائه خدمات مردمي استقبال مي کند.



معاون هماهنگ کننده پلیس گیلان اظهار داشت : پليس نقدي را كه به اصلاح رفتار ، خدمات و ارتقای امنيت در جامعه بينجامد،استقبال خواهد كرد.



وي هفته ناجا را مختص پليس ندانست و یادآورشد: ارائه طريق، پيشنهاد، انتقاد، شناسايي بسترهاي امنيتي از سوي مردم راههاي تسهيل امنيت جامعه رابراي پليس هموار مي کند.



معاون هماهنگ كنده پليس گيلان در ادامه به اهميت نقش رسانه جهت ارتقای امنيت در جامه نيز اشاره کرد و افزود: انتقال خواسته هاي دوسويه كه ازسوی رسانه ها انجام مي شود سبب تقويت تعامل براي تامين امنيت در جامعه خواهد شد.



طرح هاي سالم سازي دريا در ماه مبارك رمضان باز و پذيراي مسافران خواهد بود



رئيس پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان گيلان اعلام داشت: روح معنوي ماه رمضان، آرامش خيال و احساس امنيت را در جامعه ارتقای مي دهد.



سرهنگ مهرداد مهرگان گفت: استقبال مردمي از ضيافت الهي نشان از عشق و دلدادگي شان به خداوند لايزال داشته و مسلما كسي كه اتكال و اتصالش به خداوند باشد وجودش مملو از امنيت و آرامش خواهد بود.



وی با بيان اينكه روح معنوي ماه رمضان ، آرامش خيال و احساس امنيت را در جامعه ارتقای مي دهد، افزود: پليس با اين اعتقاد كه تعدادي از افراد غافل، حرمت ماه مبارك رمضان را نگه ندارند اقدامات امنيتي خود را براي حفظ شان و منزلت ماه رمضان تشديد خواهد کرد.



رئيس پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي گيلان تشديد اقدامات امنيتي را درباره گشت هاي امنيت اخلاقي براي برخورد با بد حجابي و رفتار هاي نا صحيح در جامعه بازديد هاي مستمر از اماكن عمومي، سياحتي و تفرجگاه ها نام برد.



وی با اعلام اينكه طرح هاي سالم سازي دريا در ماه مبارك رمضان باز و پذيراي مسافران خواهد بود، افزود: رعايت حرمت ماه مبارك رمضان از اولويت هاي پليس است و در اين زمینه نيز اقدامات خود را در ساحل تشديد و با ناهنجاري هاي صوتي و رفتاري برخورد قاطع قانوني به عمل خواهد آورد.



سرهنگ مهرگان تصريح كرد: تمامی واحدهاي پذيرايي در سطح استان اعم از شهرها، روستاها، اماكن رفاهي و تفريحي مسدود بوده و فقط به رستوران هاي بين راهي در صورتي كه از پوشش لازم برخوردار باشد مجوز پذيرايي به مسافران داده شده است.



رئيس پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي گيلان در ادامه از مردم استان خواست در صورت مشاهده تخلف صنوف مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي 110 يا نزديك ترين واحد انتظامي اطلاع دهند.