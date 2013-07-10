سارقان لوازم داخل خودرو در رفسنجان دستگیر شدند/ کشف 2000 لیتر سوخت قاچاق

سرهنگ محمد مهدوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پي دريافت گزارشهاي مردمي مبني بر وقوع چند فقره سرقت از داخل خودروها در سطح شهر رفسنجان، دستگيري سارقان در دستور کار پلیس این شهر قرار گرفت.

وي ادامه داد: با یک سری کار اطلاعاتی عملیاتی، کشف جرم و پیگیری صورت گرفته توسط رئیس پلیس آگاهی و همکاری کلانتری 12 شهری رفسنجان اعضاء هفت نفره دو باند سرقت لوازم داخل خودرو و ادوات کشاورزی دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: در بازجویی های به عمل آمده، متهمین به چندین فقره سرقت اعتراف کردند که اموال مسروقه كشف و به پلیس آگاهی دلالت داده شد.

رئیس پلیس رفسنجان در خصوص شيوه سرقت ها گفت: اين افراد با استفاده از تاريكي شب، خودرو هاي فاقد سيستم ايمني مناسب را شناسايي و لوازم و مدارك داخل آنها را به سرقت مي بردند.

کشف 2000 ليتر گازوئيل قاچاق

فرمانده انتظامي رفسنجان همچنین از کشف 2000 ليتر گازوئيل قاچاق خبر داد و گفت: در راستاي طرح مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي، دو هزار ليتر گازوئيل از قاچاقچيان سوخت کشف شد.

مهدوی نیا ادامه داد: در پي وصول گزارشاتی مبني بر نگهداري سوخت غير مجاز در منزلی در حوزه استحفاظی کلانتری 13 شهری، بلافاصله ماموران به محل اعزام و در بررسي از اين منزل موفق به کشف مقدار دو هزار ليتر گازوئيل قاچاق شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان اضافه کرد: متهمان برای تشکیل پرونده به پلیس آگاهی دلالت داده شدند و اموال مکشوفه تحویل شرکت نفت شد.

