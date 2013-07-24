ستاد پروژه مهر 92 در ميامي آغاز بکار کرد

مهدي حزب الهي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ایجاد ستاد پروژه مهر به منظور برنامه ريزي و هماهنگي همه فعاليت هاي مربوط به آماده سازي مدارس و بازگشايي در ابتداي مهر ماه در شهرستان میامی، افزود: وظيفه اين ستاد تعمير، تجهيز، توجيه، تبليغ، تاييد صلاحيت و نظارت و ارزيابي مدارس است.

وی با اشاره به اینکه ستاد پروژه مهر از 15 تير الی 15مهرماه تشكيل مي شود و كميته های آن بر اساس شرح وظايف محموله زير نظر اين ستاد فعاليت مي کنند، اظهار داشت: از مهم ترين وظايف اين ستاد پيگيري مصوبات استان و تنظيم دستور صورت جلسات كميته ها و پيگيري مصوبات و نظارت بر اجراي بهينه فعاليت هاي آن در مدارس تحت پوشش است.

معاون آموزشي مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ميامي در خاتمه افزود: اولين جلسه این ستاد با حضور رئيس، دبير ستاد و مسئولان ميامي تشكيل شد كه در آن ضمن تشريح وظايف هر يك از كميته ها، براساس دستورالعمل وزارتي، شاخص هاي ارزيابي و ارائه مصوبات اولين جلسه ستاد استان برای پي گيري نسبت به فعال سازي و مستند سازي اقدامات كميته ها، تشكيل جلسات منظم و مستمر هر 20 روز يك بار تاكيد شد.