  1. حوزه و دانشگاه
۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۳

تسهیلات پذیرش بدون آزمون ممتازان ارشد علمی کاربردی اعلام شد

تسهیلات پذیرش بدون آزمون ممتازان ارشد علمی کاربردی اعلام شد

جزئیات تسهیلات و ثبت نام اینترنتی پذیرش بدون آزمون در دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي ناپيوسته ترمي دانشگاه علمی کاربردی برای ممتازان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام اینترنتی پذیرش بدون آزمون در دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي ناپيوسته ترمي دانشگاه جامع علمي كاربردي سال 1392جهت برگزيدگان علمي آغاز  شد .

دانشگاه جامع علمی کاربردی به استناد آيين‌نامه ارايه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي بالاتر برای نيمسال نخست تحصیلی 93-1392 به افراد واجد شرایط دارای مدرک کاردانی ناپیوسته، كارداني حرفه‌ اي و كارداني فني، تسهیلات پذیرش بدون آزمون جهت ادامه تحصیل در دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي ناپیوسته ترمي اعطا می کند.

متقاضیان لازم است، طی روزهای 17 تا 23 تیر برای ثبت نام به سامانه دانشگاه علمی کاربردی مراجعه کنند.

کد مطلب 2094305

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