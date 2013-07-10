تسهیلات پذیرش بدون آزمون ممتازان ارشد علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام اینترنتی پذیرش بدون آزمون در دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي ناپيوسته ترمي دانشگاه جامع علمي كاربردي سال 1392جهت برگزيدگان علمي آغاز شد .

دانشگاه جامع علمی کاربردی به استناد آيين‌نامه ارايه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي بالاتر برای نيمسال نخست تحصیلی 93-1392 به افراد واجد شرایط دارای مدرک کاردانی ناپیوسته، كارداني حرفه‌ اي و كارداني فني، تسهیلات پذیرش بدون آزمون جهت ادامه تحصیل در دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي ناپیوسته ترمي اعطا می کند.

متقاضیان لازم است، طی روزهای 17 تا 23 تیر برای ثبت نام به سامانه دانشگاه علمی کاربردی مراجعه کنند.