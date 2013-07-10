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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۰

شیخ بهایی:

گروه آموزش مدیریت خانواده کرمان رتبه برتر در جشنواره تولید محتوا را کسب کرد

گروه آموزش مدیریت خانواده کرمان رتبه برتر در جشنواره تولید محتوا را کسب کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از کسب رتبه برتر کشوری توسط گروه آموزش مدیریت خانواده این استان در جشنواره تولید محتوا خبر داد.

ابراهیم شیخ بهایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جشنواره تولید محتوا کشوری گروه آموزش مدیریت خانواده اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان رتبه برتر کشور را کسب کرد.

وی ادامه داد: مستندات این جشنواره با حضور کلیه استان های کشور در دبیرخانه راهبردی مدیریت خانواده مستقر در استان چهارمحال بختیاری مورد ارزیابی قرار گرفت.

این مسئول ادامه داد: طی این ارزیابی استان کرمان به همراه استان های البرز، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، کرمانشاه، مرکزی و فارس رتبه برتر کشور را به دست آوردند.
 

کد مطلب 2094306

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