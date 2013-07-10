گروه آموزش مدیریت خانواده کرمان رتبه برتر در جشنواره تولید محتوا را کسب کرد

ابراهیم شیخ بهایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جشنواره تولید محتوا کشوری گروه آموزش مدیریت خانواده اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان رتبه برتر کشور را کسب کرد.

وی ادامه داد: مستندات این جشنواره با حضور کلیه استان های کشور در دبیرخانه راهبردی مدیریت خانواده مستقر در استان چهارمحال بختیاری مورد ارزیابی قرار گرفت.

این مسئول ادامه داد: طی این ارزیابی استان کرمان به همراه استان های البرز، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، کرمانشاه، مرکزی و فارس رتبه برتر کشور را به دست آوردند.

