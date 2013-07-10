تقويت فعاليت هاي قرآني بهترين امكان براي مقابله با هجمه فرهنگی/ جزخوانی قرآن کریم برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، قباد میمنت آبادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان كه به مناسبت تبیین برنامه های قرآنی ماه رمضان برگزار شد، اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور در استان کردستان نیز به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان فعالیت ها و برنامه های قرآنی در سراسر استان برنامه ريزي شده و به اجرا در می آید.

وی بیان کرد: زمینه سازی برای شکل گیری شورای قرآنی مرتبط نیز توسط نهادهای مربوطه و همکاری ادارات از جمله تبليغات اسلامي، اوقاف و امور خیریه، صدا و سیمای استان کردستان، استانداری و شهرداری شهر سنندج با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با بیان اینکه قرآن تاثیرگذارترین وسیله در مقابله توطئه دشمن است، افزود: به همین مناسبت دو مراسم جزخوانی بزرگ با حضور دوست داران قرآن کریم در مسجد جامع شهر سنندج و شهرستان بیجار هر روز ساعت پنج و با قرائت یک جزء از قران کریم برگزار می شود.

میمنت آبادی گفت: کاروزان مجریان، قاریان و مربیان قرآنی نیز در قالب کاروان راهیان نور به شهرستان های استان اعزام می شوند و در كنار اين اقدامان در روز 29 تیر ماه برابر با 11 رمضان در نگارخانه ارشاد اسلامی نیز دوازدهمین نمایشگاه عرصه محصولات قرآنی به مدت یک هفته برگزار می شود.

وی با اشاره به اجراي برنامه هاي مختلف در اين بخش، ادامه داد: 50 کلاس قرآنی به منظور ظرفیت سازی در حوزه قرآن، ترجمه، ترتیل، جزخوانی و قرائت در گروه های سنی مختلف برگزار می شود.

ميمنت آبادي گفت: طرح 1447 به منظور حفظ و تفسیر جزء 29، بازدید از نمایشگاه بین المللی قرآن برای مربیان، معلمان، کارکنان ادارات و اصحاب رسانه و دیدار هشت نفر از فعالان قرآنی با مقام معظم رهبری از اهم برنامه های برگزار شده در ماه مبارک رمضان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در پايان یادآور شد: 30 برنامه 20 دقیقه ای آموزش قرآن کریم با همکاری آموزش و پرورش از صدا و سیمای استان پخش می شود و در کلیه شهرستان های استان محافل جزخوانی به صورت غیرمتمرکز برگزار و قرآن های مندرس و قدیمی نیز تعویض می شود.