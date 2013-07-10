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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۹

فعال:

مسابقات دو و میدانی "جام رمضان" در طرقبه شاندیز برگزار می شود

مسابقات دو و میدانی "جام رمضان" در طرقبه شاندیز برگزار می شود

طرقبه - خبرگزاری مهر: رئيس هيئت دو و میدانی طرقبه شاندیز از برگزاري مسابقات این رشته ورزشی با عنوان جام رمضان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فعال صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با هماهنگی ها و برنامه ریزی های انجام گرفته هیئت دو ومیدانی طرقبه شاندیز به مناسبت فرا رسیدن ماه رمضان یک دوره مسابقه دو و میدانی با نام جام رمضان در مقطع جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان در روز پنجشنبه سوم مردادماه سال جاری برگزار خواهد کرد.

وي با بيان اينكه شرکت همه ورزشکاران در این مسابقات آزاد است افزود: هر نفر می تواند فقط در یک ماده شرکت کند بجز دوی امدادی که به صورت گروهی انجام می شود.

فعال تصریح کرد: مواد مسابقه در رده جوانان شامل دوی 400 متر، 800 متر،1500 متر  و پرش طول، بزرگسالان شامل دوی  400 متر،  800 متر   پرش طول و در رده پیشکسوتان دوی 2000 متر به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: مسابقه رأس ساعت 22 برگزار خواهد شد و ورزشکاران می بایست یکساعت قبل از شروع مسابقه در محل استادیوم آزادی طرقبه نسبت به نام نویسی اقدام  کنند.

رئيس هیئت دو و میدانی شهرستان طرقبه شاندیز با بیان اینکه رده سنی جوانان از 1374 به بالا محسوب می شود گفت: هر تیم امدادی می تواند  از 2 ورزشکار برتر با نظر کمیته داوران استفاده کند و ورزشکاران پیشکسوت از 40 سال به بالا محسوب می شوند.

فعال از تدارک خوابگاه برای ورزشکاران شهرستانی توسط این هیأت در استادیوم تختی مشهد خبر داد و افزود: عزیزان ورزشکار می بایست برای شرکت و ثبت نام در این مسابقات کارت بیمه ورزشی، کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.

کد مطلب 2094316

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