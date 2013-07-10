مسابقات دو و میدانی "جام رمضان" در طرقبه شاندیز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فعال صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با هماهنگی ها و برنامه ریزی های انجام گرفته هیئت دو ومیدانی طرقبه شاندیز به مناسبت فرا رسیدن ماه رمضان یک دوره مسابقه دو و میدانی با نام جام رمضان در مقطع جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان در روز پنجشنبه سوم مردادماه سال جاری برگزار خواهد کرد.

وي با بيان اينكه شرکت همه ورزشکاران در این مسابقات آزاد است افزود: هر نفر می تواند فقط در یک ماده شرکت کند بجز دوی امدادی که به صورت گروهی انجام می شود.

فعال تصریح کرد: مواد مسابقه در رده جوانان شامل دوی 400 متر، 800 متر،1500 متر و پرش طول، بزرگسالان شامل دوی 400 متر، 800 متر پرش طول و در رده پیشکسوتان دوی 2000 متر به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: مسابقه رأس ساعت 22 برگزار خواهد شد و ورزشکاران می بایست یکساعت قبل از شروع مسابقه در محل استادیوم آزادی طرقبه نسبت به نام نویسی اقدام کنند.

رئيس هیئت دو و میدانی شهرستان طرقبه شاندیز با بیان اینکه رده سنی جوانان از 1374 به بالا محسوب می شود گفت: هر تیم امدادی می تواند از 2 ورزشکار برتر با نظر کمیته داوران استفاده کند و ورزشکاران پیشکسوت از 40 سال به بالا محسوب می شوند.

فعال از تدارک خوابگاه برای ورزشکاران شهرستانی توسط این هیأت در استادیوم تختی مشهد خبر داد و افزود: عزیزان ورزشکار می بایست برای شرکت و ثبت نام در این مسابقات کارت بیمه ورزشی، کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.