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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۶

ارجمند عنوان کرد:

شش هزار حق التدریس به اجرای دوره های سوادآموزی در کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

شش هزار حق التدریس به اجرای دوره های سوادآموزی در کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون سوادآموزي آموزش و پرورش كهگيلويه و بويراحمد گفت: شش هزار ساعت حق التدریس برای اجرای دوره های سوادآموزی استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ارجمند چهارشنبه درنشست مسئولان سوادآموزي شهرستانها و مناطق استان افزود: این امر در راستای پايان بي سوادي تا پايان برنامه پنجم توسعه در گروه سني 10-49 سال در استان انجام شده است.

وی بیان داشت: هر مربی سوادآموزی با تشکیل يك كلاس با حداقل شش بی سواد می تواند مبلغ 400 هزار تومان حق التدریس دریافت کند.

معاون سوادآموزي آموزش و پرورش كهگيلويه و بويراحمد یادآور شد: به کسانی که به صورت فرد به فرد اقدام به با سوادکردن افراد می کنند نیز سرانه سوادآموزي پرداخت می شود.

وی افزود: دو دوره ديگر سوادآموزي در استان تشکیل می شود و دوره اول به ميزان 600ساعت از اول مهرماه قابل اجراست.

ارجمند تصریح کرد: دوره تحكيم سواد نیز به ميزان 100ساعت ازهم اكنون قابل پرداخت است.

معاون سوادآموزي آموزش و پرورش كهگيلويه و بويراحمد اظهار داشت: شتاب بخشي به پايان بي سوادي درسطح استان براساس بخشنامه مقام عالي وزارت برعهده مديران مجتمعها ومدارس گذاشته شده است.

ارجمند افزود: برنامه ريزي دقيق وهم انديشي وهمفكري نقش مهمی در پایان دادن به بی سوادر در استان دارد.

 

کد مطلب 2094320

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