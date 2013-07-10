به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از نشریه "گزارش موسیقی" که بخش اصلی آن به پرونده شاهین فرهت آهنگساز و مدرس موسیقی اختصاص دارد، زندگینامه و کارنامه هنری این استاد موسیقی با عنوان "رویاهای رومانتیک در آثار یک آهنگساز" با گردآوری علی عظیمی‌نژادان و "از ساحت خانه تا ساخت موسیقی" مورد بررسی قرار گرفته است.

"موسیقی، هرمنوتیک و تاریخ" نوشته لئورنس کرمر و ترجمه محمد امین خلیلیان، "ارائه تم در توفان بتهون" نوشته ویلیام ئی کپ لین با ترجمه سهند اطهری، "موسیقی‌شناسی و اهمیت آن" در گفتگو با بیژن ظلی پژوهشگر و مدرس موسیقی،"امروز موسیقی الکترونیک هویتی فرهنگی دارد" در گفتگو با پرفسور یادگاری مدرس و آهنگساز موسیقی، "موتزارت تسلیم شد و از همه چیز دست کشید" نوشته نوربرت الیاس و ترجمه میثم سامان‌پور برگرفته از کتاب "موتزارت، چهره یک نابغه" مطالب دیگری هستند که در این شماره از نشریه تخصصی گزارش موسیقی منتشر شده است.

در بخش پرونده یک اپرا هم نقد اپرای معروف "عروسی فیگارو" نوشته کریستین میلز و چارلزمک نایت و ترجمه زهرا یوسفی‌نژاد مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در بخش مطالعات نیز مقاله "سه عنصر اصلی در موسیقی فلامنکو" با گردآوری شهاب خائفی و میترا جهاندیده برای علاقه‌مندان موسیقی ارائه شده است.

"نگاهی اجمالی برپیل عرصه تفکر موسیقایی تئودورآدورنو و ارزیابی مجدد آثار او "نوشته سندی ثوربرن و ترجمه ابراهیم آسترکی، "قطعه انتظار شوئنبرگ و موارد مطالعاتی فروید: کاوشی مقدماتی" نوشته الکساندر کارپنتر و ترجمه علیرضا شهاب‌الملک، گفتگو با موسیقیدانان اتریشی، "روش نواختن ریتم های غیرممکن" با ترجمه مهریار دیوسالار، تحلیل محتوای آلبوم "هم‌آواز پرستوهای ماه" به خوانندگی علیرضا قربانی، "نقش‌های حرکت مخالف: گرایشات ملودیک خلاف جهت ساختار در بررسی افقی هارمونی" نوشته فرانک ساماروتو و ترجمه فرشاد مشفقی، "پژوهشی در مورد موسیقی عراق" نوشته محمود مشهودی از دیگر مطالبی است که مجله تخصصی گزارش موسیقی ارائه کرده است.

نشریه تخصصی گزارش موسیقی با مدیرمسوولی و سردبیری سروش ریاضی در 106 صفحه و 12 هزار تومان منتشر شده است.