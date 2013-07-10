مردم به عملكرد و اقدامات نیروی انتظامی در کردستان اعتماد دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قنبری در اين رابطه اظهار داشت: نیروی انتظامی امروز ملجا و مامن مردم است و مردم به نیروی انتظامی اعتماد کامل دارند.

وی افزود: نیروی انتظامی در سایه سار اوامر فرماندهی معظم کل قوا در خط مقدم برخورد با ناهنجارهای اجتماعی است و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان با بیان اینکه نیروی انتظامی یار مظلومان و دشمن ظالمان است و در دفاع از مظلومان و مبارزه با ظالمان شهدای بسیاری را تقدیم کرده است، بیان کرد: نیروی انتظامی در عرصه های مختلف برخورد با ناهنجاری های اجتماعی همواره پیشقدم است و وجدان و تعهدکاری خود را با هیچ متاعی عوض نمی کند.

قنبری ادامه داد: مقام معظم رهبری خدمت در نیروی انتظامی را از مصادیق جهد در راه خدا دانستند و این موضوعی است که موجب مباهات و افتخار این نیروی خدوم و صادق است.

وی یادآور شد: خدمت کردن با نیت خدایی و برای مردم فرصت مغتنمی است که انسان باید قدردان آن باشد و عزمی راسخ و تلاش خود را در این راه صرف کند.

هشدارهای کلاهبرداری از طریق تماس تلفنی و انتقال کارت به کارت

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان با بیان اینکه اخیرا کلاهبرداری های متعددی تحت عنوان سفارش خرید برای ادارات و سازمان ها و یا سایر مراکز تجاری و نیز ارسال پیامک های تبلیغاتی با مظمون اینکه برنده جایزه شده اید، انجام شده است، افزود: این کلاهبرداری با ترفند و برنامه ریزی قبلی برای پرداخت بیعانه سفارش انجام شده اقدام به فریب شهروندان کرده و به جای واریز مبلغ، با بکارگیری روش های متقلبانه و ترفندهای خاص، فرد مورد نظر را به باجه عابر بانک کشانده و کلیه اطلاعات مربوط به حساب وی را دریافت و نهایتا موجودی حساب را به حساب خود منتقل می کنند.

اسماعیل احمدی تبار اظهار داشت: کلاهبرداران پس از فریب سوژه های خود و کشاندن آنها به باجه عابر بانک، انتخاب زبان انگلیسی را در ابتدا پیشنهاد می کنند که مخصوص افراد ناآشنا به زبان فارسی بوده و از این طریق شروع به کلاهبرداری می کنند.

وی با بیان اینکه اگر قرار بر واریز وجهی باشد از طریق کارت عابر بانک به حساب عابر بانک فرد واریز و منتقل می شود، ادامه داد: هم استانی های عزیز از قبول درخواست تلفنی و یا حضوری افراد ناشناس در خصوص هر گونه عملیات بانکی حساب، انتقال وجه، کارت به کارت و اراده رمز اول و دوم کارت عابر بانک خودداری کنند.

رئیس پلیس آگاهی کردستان با بیان اینکه اشخاص با دریافت پیامک های تبلیغاتی و فریب دهنده "شما برنده جایزه همراه اول و یا ایرانسل" شده اید به باجه های عابر بانک مراجعه نکنند، عنوان کرد: از انواع دیگر کلاهبرداری که افراد سودجو اقدام به آن می کنند تماس از طریق تلفن های ناشناس و اعتباری به صورت تک زنگ و استفاده از نرم افزارهای خاص و سیستم های رایانه ای است که پس از تماس با آن شماره سیستم به صورت خودکار به شما را به سیستم پرداخت نقدی با شماره تلفن های ناشناسی که با تماس های تک زنگی شما را ترغیب به تماس با آنها می کنند خودداری کنند.