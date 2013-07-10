دعوت رسمی از سراسقف کلیسای واتیکان فیلیپین برای سفر به ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، دیدار رامین مهمان پرست با سراسقف کلیسای کاتولیک فیلیپین امروز چهارشنبه در محل این کلیسا انجام شد.

در ابتدای این دیدار کاردینال تالگه ابراز امیدواری کرد که روزهای پر خیر و برکتی برای همه مومنان باشد.

کاردینال تاگله همچنین با تمجید از تمدن ، فرهنگ و تاریخ کشور ایران، بر روابط همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان الهی در کشورهای مختلف به خصوص بین مسلمانان و مسیحیان در کشورها و جوامع مختلف آسیایی و خاورمیانه تاکید کرد.

عضو شورای کاردینال های واتیکان در این دیدار با اشاره به تجارب بسیار تلخ جامعه بشری در دوران جنگ های اول و دوم جهانی و بعد از آن ، این حوادث را نشات گرفته از دوری بشریت از ارزشهای الهی و انسانی دانست و ضرورت بازگشت ملتها به باورهای معنوی و دینی در جهت زندگی مسالمت آمیز و دوستانه پیروان ادیان الهی در کنار یکدیگر و در جهت رفع مشکلات و درد و رنج مردم در کشورهای مختلف در سایه گفتگو ، صلح و آرامش را یادآور شد.

کاردینال تاگله همچنین با اشاره به تحولات اخیر در برخی از کشورهای خاورمیانه و رشد خشونت و افراط گرایی ، راه مقابله با این امر را همفکری و گفتگو بین نخبگان و شخصیتهای مذهبی و فرهنگی و همکاری در قالب گفتگوی بین ادیان جهت هدایت و راهنمایی ملتها برای برقراری صلح و آرامش در منطقه و جهان دانست.

مهمان پرست، رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه اهمیت نقش موثر و مهم علماء و مراجع و شخصیتهای مذهبی و دینی در جوامع مختلف برای راهنمایی و هدایت مردم در مسیر صحیح منطبق با آموزه های حقیقی ادیان ابراهیمی یادآور شد .

وی با اشاره به اهمیت و نقش افکار عمومی و دیپلماسی عمومی در پیشبرد اهداف والای انسانی و دینی در کشورهای مختلف ، بر ضرورت مقابله با تلاش ها و توطئه های دشمنان بشریت برای ایجاد تفرقه و تنش مذهبی بین پیروان ادیان و مذاهب در جوامع مختلف از طریق دامن زدن به اختلافات مذهبی و تحریف واقعیتها به خصوص در خاورمیانه تاکید کرد.

وی خاطر نشان نمود: در حالیکه شاهد بحران فزاینده همه جانبه در غرب به خصوص بحران عمیق معنوی و فروپاشی کانون خانواده ناشی از دوری و فاصله گرفتن مردم از باورهای دینی همزمان با تشدید بحران اقتصادی هستیم، نقش دین برای حل مشکلات بشریت برای همگان بیش از پیش روشن شده است.

مهمان پرست همچنین بر نقش شخصیتهای مذهبی و گفتگو بین ادیان الهی برای شناخت و نزدیکی هرچه بیشتر پیروان مذاهب آسمانی به خصوص اسلام و مسیحیت در راستای تثبیت صلح و آرامش در جوامع مختلف تاکید کرد.

اضافه می نماید مهمان پرست در این دیدار که سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، از سراسقف کلیسای کاتولیک فیلیپین برای سفر به ایران و دیدار با مقامات و شخصیتهای مذهبی و فرهنگی کشورمان را دعوت رسمی به عمل آورد.